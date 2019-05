IMGW: stan alarmowy przekroczony na 29 stacjach w dorzeczu Wisły i 2 w dorzeczu Odry

W ciągu najbliższej doby na Wiśle po Dęblin prognozuje się wzrost stanów wody w strefie wody wysokiej z uwagi na spływ wody z górnej części zlewni i prognozowanych dalszych opadów deszczu. Na Małej Wiśle stan wód układa się powyżej stanu alarmowego, natomiast na pozostałym odcinku górnej Wisły w strefie wody wysokiej z przekroczeniami stanów ostrzegawczych. W kolejnych godzinach można się spodziewać dalszego wzrostu z przekroczeniami stanu alarmowego na Wiśle w województwie małopolskim i lokalnie świętokrzyskim - zapowiada IMGW.

Na dopływach górnej Wisły prognozuje się dalszy wzrost stanu wody - głównie w strefie wody wysokiej, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych. W godzinach nocnych w województwie śląskim sytuacja ma się stabilizować.

Fala wezbraniowa formuje się w górnym odcinku Wisły. Wzrost stanu wody w tej rzece obserwuje się już w Annopolu, gdzie w nocy zostanie przekroczony stan ostrzegawczy.

Wzrosty i wahania stanów wody

Na górnej Odrze w najbliższej dobie nadal prognozuje się wzrost stanu wody. W nocy sytuacja ma się powoli stabilizować. Wzrost i wahania zaczną się pojawiać również na stacjach wodowskazowych Odry skanalizowanej w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej. Lokalnie może zostać przekroczony stan alarmowy.

O godz. 11 stan alarmowy był przekroczony na 29 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i dwóch stacjach w dorzeczu Odry. Stan ostrzegawczy zaś był przekroczony na 55 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i na 22 stacjach w dorzeczu Odry.

Na dopływach górnej Odry nadal są prognozowane wzrosty i wahania stanów wody. Na dopływach środkowej Odry początkowo wzrost, ale w kolejnych godzinach sytuacja ma się stabilizować, zwłaszcza w górnych odcinkach rzek. W dolnych odcinkach prognozuje się wzrosty związane z przemieszczaniem się fal wezbraniowych.

Na rzekach wpadających bezpośrednio do Morza Bałtyckiego i na rzekach w dorzeczu Pregoły i Niemna prognozuje się niewielkie wahania stanu wody w obecnych strefach - bez zagrożenia hydrologicznego.

Prognozowana wysokość opadów do 35 mm

Jak podaje IMGW, analizując sytuację meteorologiczną i wspierając się prognozowanymi sumami opadów na najbliższe trzy doby, obowiązują następujące ostrzeżenia hydrologiczne: trzeciego stopnia na Śląsku - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły; w Małopolsce - Wisła i zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy; na Podkarpaciu - zlewnie Wisłoki, Sanu i Wisłoka; w Świętokrzyskiem - Wisła. Drugi stopień zagrożenia obowiązuje na Odrze w woj. opolskim.

Także dzisiaj, na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce może intensywnie padać (do 120 mm – ostrzeżenie 3. i 2. stopnia #IMGW). Z kolei na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Lubelszczyźnie, a także w woj. świętokrzyskim spodziewane są #burze z gradem. Uważajcie! pic.twitter.com/K1FTR64rwh — RCB (@RCB_RP) 23 maja 2019

W nocy z czwartku na piątek na zachodzie i północnym zachodzie kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane i na ogół bez opadów. Na pozostałym terenie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie na wschodzie burze. W Małopolsce i na Podkarpaciu opady umiarkowane i silne. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, na południu kraju do 35 mm. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 6 st. na zachodzie do 13 st. na wschodzie; w kotlinach sudeckich i na Podhalu 5 st. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz wiatr porywisty.

W piątek zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Miejscami, głównie w południowo-wschodniej i północnej części kraju, przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe burze. W Małopolsce i na Podkarpaciu opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 18 st. na wybrzeżu zachodnim do 22 st. na krańcach zachodnich; chłodniej miejscami nad morzem i terenach podgórskich: od 10 st. do 17 st. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Sytuacja hydrologiczna na południu Polski nadal jest dynamiczna, zwłaszcza w dorzeczu Wisły. Największe opady notowano w woj. śląskim, gdzie na dwóch stacjach opady były w granicach 100 mm na dobę. Ciągle znaczne opady występowały w południowo wschodniej Polsce, ale przeniosły się również na zachód - do woj. dolnośląskiego i opolskiego. W związku z tym nadal notowano wzrost stanu wody w dorzeczach Wisły i Odry. Lokalnie wzrost był bardzo gwałtowny, np. na stacji Proszówki na Rabie woda w ciągu doby podniosła się o 380 cm i przekroczyła stan alarmowy.

