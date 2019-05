"Bubel prawny, napisany na kolanie". Rada Warszawy odrzuciła projekt ws. wykupu mieszkań komunalnych

Przeciwko przyjęciu projektu uchwały opowiedziało się 37 radnych, za było 16, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

- Będziemy ten temat dalej podnosić, będziemy zgłaszać uchwały, stanowiska, do momentu, aż państwo ustąpią albo mieszkańcy podziękują państwu - zwrócił się do radnych PO-KO radny PiS Wiktor Klimiuk.

"Zablokuje możliwość wprowadzenia polityki mieszkaniowej"

Projekt ws. wykupu mieszkań komunalnych był jedynym punktem harmonogramu zwołanej w czwartek na wniosek klubu radnych PiS nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy. Spotkał się on z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy wypełnili całe trybuny sali posiedzeń. Część z nich zabrała również głos w czasie dyskusji.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu komisji rozwoju gospodarczego i cyfryzacji. Sprawozdawca komisji radny Mariusz Frankowski (PO-KO) przekonywał, że projekt uchwały to "bubel prawny, napisany na kolanie i ewidentnie złożony w celach politycznych, kampanijnych".

- W zasadzie ta uchwała wprowadza możliwość sprzedaży całości zasobu mieszkalnego miasta i w zasadzie zablokuje możliwość prowadzenia jakiejkolwiek polityki mieszkaniowej - ocenił.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska podkreślała, że sprzedaż nie umożliwi odtworzenia zasobu w ramach budownictwa. "W tej chwili mamy ponad 81 tys. mieszkań komunalnych, jak wynika z naszych dokumentów (…); aby na bieżąco realizować potrzeby najuboższych mieszkańców naszego miasta, nasz zasób powinien wynosić 100 tys. mieszkań i to powinno być naszym celem" - mówiła.

- Naszym podstawowym obowiązkiem, jako gminy, jako miasta Warszawy, jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych, a nie sprzedawanie lokali - podkreśliła wiceprezydent. Jak dodała, sprzedaż doprowadzi do tego, że w zasobie miejskim pozostaną "tylko lokale socjalne o niskim standardzie".

"Istotne błędy legislacyjne"

Kaznowska podkreśliła też, że projekt zawiera "bardzo istotne błędy legislacyjne". - Projekt jest niespójny i robi wrażenie kompilacji kilku przepisów (…), nie reguluje sprzedaży lokali w sposób kompleksowy, traktuje wyłącznie o sprzedaży bezprzetargowej - wymieniała.

Odnosząc się do kwestii bonifikaty, Kaznowska wskazywała, że nie powinna być ona różnicowana tylko i wyłącznie w zależności od wieku budynku. - Ponieważ mamy budynki wybudowane przed wojną, ale (niektóre z nich - red.) są po kompleksowym remoncie - wskazała.

Radny PiS Sebastian Kaleta wskazywał, że omawiany problem "powinien być już dawno załatwiony". - Dzisiaj na sali są mieszkańcy. Wy mówicie, że są ludzie w kolejce (po mieszkania komunalne - red.) i w związku z tym nie mogą się ci mieszkańcy uwłaszczyć na mieszkaniach, w których mieszkają nierzadko kilkadziesiąt lat - zwracał się do radnych PO-KO.

- Niezależnie od tego, jak dzisiaj zagłosujecie, jakich argumentów będziecie próbowali użyć, próbujecie odebrać mieszkańcom (…) podstawowe, konstytucyjne - często mówicie o konstytucji - prawo do mieszkania - powiedział. Jak dodał, w zgłoszonym przez radnych PiS projekcie chodzi o to, "żeby każda z rodzin, która jest w tych mieszkaniach, poczuła, że jest u siebie, że nikt ich nie przegoni".

- Słysząc argumenty przedstawicieli miasta czy radnych Koalicji, wydaje się, że kiedy uchwalimy tę uchwałę, to za tydzień, dwa, cały zasób komunalny Warszawy zniknie - mówił radny PiS Wiktor Klimiuk. Podkreślił, że podobna uchwała obowiązywała "wiele lat". - Nie każdy chce i też nie każdy może wykupić lokal, w którym mieszka - wskazywał.

"Państwo mówią, że macie za mało lokali komunalnych. Przepraszam, ale komisja weryfikacyjna chce wam oddać nieruchomości, a wy nie chcecie" - ironizował Klimiuk.

"Mieszkańcy klaskali, gdy projekt był przedstawiany"

Radny przyznał, że w projekcie można by wprowadzić cezurę, zgodnie z którą nie będzie możliwy wykup lokali wybudowanych od danego roku, jednak nikt z radnych PO-KO nie zgłosił takiego pomysłu. "Mieliście państwo szansę, mogliście to robić przez pięć lat" - powiedział. Podkreślił też, że radni tego ugrupowania nie złożyli żadnych uwag do omawianego w czwartek projektu.

- Kiedy był przestawiany projekt uchwały, klaskali mieszkańcy. Kiedy wy przedstawiacie argumenty, klaszczecie dla siebie - zwrócił się z kolei do radnych PO-KO radny PiS Oliwer Kubicki.

- Mnie osobiście byłoby wstyd ściągać tutaj tych wszystkich mieszkańców w nadziei, że dostaną możliwość wykupu tych mieszkań. Jest to czysta manipulacja przedwyborcza, to właśnie robicie - oceniła natomiast radna PO-KO Agnieszka Janczewska-Golińska.

Projekt ws. wykupu mieszkań komunalnych przygotowany został przez stowarzyszenie "Warszawiak na Swoim".

Zgodnie z projektem wykup mieszkań komunalnych miał być możliwy dla osób, które są najemcami lokalu przez co najmniej 10 lat, lub są najemcami od 5 lat, ale od 15 lat lokal ten zamieszkują. Mogłyby one wykupić taki lokal z odpowiednią bonifikatą. W przypadku budynków przedwojennych miało być to 90 proc. Pierwotnie dla budynków wybudowanych za czasów komunizmu bonifikata miała wynosić 80 proc., a dla wybudowanych po 1989 r. - 70 proc. Jednak zgodnie ze złożoną autopoprawką bonifikata 80-procentowa miałaby obejmować budynki powstałe do 1995 r., a bonifikata 70-procentowa - budynki wybudowane po 1995 r.

bas/ PAP