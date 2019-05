120 budynków zalanych w gminie Wadowice Górne na Podkarpaciu. "Od stu lat nie było tu takiej wody"

Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl zadeklarował wsparcie dla gmin poszkodowanych podtopieniami w wyniku ostatnich intensywnych opadów deszczu. Najgorzej sytuacja wygląda w Wadowicach Górnych k. Mielca, gdzie woda podtopiła 120 budynków. We wsi Wadowice Dolne mieszkańcy i strażacy układają worki w piaskiem, chroniąc teren przez zalaniem.

W czwartek w Wadowicach Górnych odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. W gminie z podtopionych budynków, ewakuowano 18 osób. Strażacy i żołnierze uszczelniają wyrwę w grobli na stawie we wsi Izbiska, która należy do tej gminy.

- Trwa akcja ratunkowa i zabezpieczająca, ale trzeba myśleć, aby po oszacowaniu szkód, wpłynęły tu środki z budżetu państwa i nie tylko - - powiedział Ortyl.

Przypomniał, że w środę "taką deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki". - Dziś natomiast zbiera się w tej sprawie zarząd województwa podkarpackiego. W poniedziałek obraduje sejmik województwa. Będziemy chcieli środki, które mamy do dyspozycji skierować do tych miejsc najbardziej wrażliwych, szczególnie do powiatu mieleckiego - mówił marszałek.

"W trudnych chwilach Polacy zawsze potrafili się jednoczyć"

Ortyl zaapelował także do innych samorządów o solidarność z powiatami i gminami, które ucierpiały podczas powodzi.

Zauważył, że "ostatnie dni są czasem niezwykle trudnym dla tysięcy mieszkańców Podkarpacia". - Żywioł, który dotknął znaczną część naszego regionu, czyni ogromne zniszczenia i powoduje wielkie straty materialne; zalane są domy, gospodarstwa rolne i pola uprawne. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie odbudować to, co zniszczył i w dalszym ciągu niszczy żywioł - stwierdził Ortyl.

Zaznaczył, że samorząd woj. podkarpackiego "włączył się już w pomoc dla mieszkańców gmin, które ucierpiały w ostatnich dniach, ale potrzeby są nadal ogromne".

- W trudnych chwilach Polacy zawsze potrafili się jednoczyć i nieść pomoc innym, dlatego wierzymy, że i tym razem poszkodowani mieszkańcy województwa podkarpackiego nie pozostaną sami. Dlatego w poczuciu więzi, apeluję do samorządów województw o solidarność i hojność dla poszkodowanych. Ofiarność tych, którzy nie ucierpieli przywróci poszkodowanym nadzieję i szansę na lepsze jutro - podkreślił marszałek woj. podkarpackiego.

- Od stu lat nie było tutaj takiej wody - mówią mieszkańcy Wadowic Dolnych, którzy po wylaniu potoku, który zalał m.in. schronisko dla psów układają wraz ze strażakami ochotnikami worki z piaskiem, aby zabezpieczyć teren przed dalszym rozlewaniem się wody.

PAP/Darek Delmanowicz

PAP/Darek Delmanowicz

W czwartek przy głównej drodze we wsi leżą gdzieniegdzie worki z piaskiem, moknące w ulewnym deszczu. W miejscu, w pobliżu którego wylał potok, tuż przy kościele, na jezdni stoi dość głęboka woda. Za pasem zieleni widać między drzewami ogromne rozlewisko, przypominające jezioro.

- To potok Zgórski. Płynie za tamtym wałem - mówi pan Jan, pokazując widoczną w oddali zieloną groblę.

Szerokość rozlewiska to kilkaset metrów. Częściowo zalane zostały krzewy, niższe drzewa, których korony wystają ponad lustro wody. Po drugiej stronie jezdni zalana jest część pól.

W południe na Podkarpaciu alarmy przeciwpowodziowe są ogłoszone w powiecie kolbuszowskim; w gminach Czarna i Żyraków w pow. dębickim; w gminach Wadowice Górne i Przecław w pow. mieleckim; gminie Jeżowe w pow. niżańskim oraz gminie Bojanów w pow. stalowowolskim.

WIDEO - Bmw wjechało w przystanek. Pięć osób rannych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ PAP