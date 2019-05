Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił trzecią z decyzji komisji weryfikacyjnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w środę decyzję komisji weryfikacyjnej z września zeszłego roku dotyczącą nieruchomości przy ul. Smolnej 32. To trzecie merytoryczne rozstrzygnięcie komisji, które zostało uchylone przez sąd administracyjny. Wcześniej - w początkach kwietnia - WSA uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej dot. nieruchomości przy ul. Otwockiej 10 i Łomżyńskiej 44.

Środowe orzeczenie WSA dotyczyło zaś rozstrzygnięć zapadłych przed komisją weryfikacyjną 17 września ub.r. Wówczas komisja stwierdziła nieważność decyzji zwrotowej ws. nieruchomości przy ul. Smolnej 32. - Wydając decyzję reprywatyzacyjną, w której jako strony wskazano osobę nieżyjącą, organ uchybił elementarnemu obowiązkom polegającym na poprawnym ustaleniu stanu faktycznego. Mówimy o przypadku Smolnej 32, gdzie znów reprywatyzowana była ona na prawie 150-letnie "duchy" - mówił wtedy przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Skargi na rozstrzygnięcie komisji złożyli do WSA beneficjanci decyzji zwrotowej i - w zakresie uzasadnienia decyzji - m.st. Warszawa.

Sąd wskazał w środę w uzasadnieniu orzeczenia zapadłego po kilkugodzinnej rozprawie, że w sprawie tej nie doszło do "rażącego naruszenia prawa", które mogłoby uzasadniać stwierdzenie nieważności decyzji zwrotowej.

W sprawie Smolnej 32 w 1948 r. jeden z przedwojennych współwłaścicieli nieruchomości złożył wniosek o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu. Orzeczeniem administracyjnym z 1955 r. Prezydium Rady Narodowej odmówiło ustanowienia prawa wieczystego użytkowania do gruntu. Powyższe orzeczenie zostało utrzymane w mocy decyzją Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z 1955 r. Ostatecznie decyzja Ministra Infrastruktury wydana w 2004 r. stwierdziła nieważność powyższych rozstrzygnięć.

"Decyzja z 2008 r. musiała zostać uznana za nieważną"

Prezydent Warszawy w październiku 2008 r., po ponownym rozpoznaniu wniosku dekretowego, wydał decyzję reprywatyzacyjną ustanawiając prawo użytkowania wieczystego. Jednak dwoje z beneficjentów decyzji reprezentowanych było wtedy przez kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, przy czym osoby te od wielu lat już nie żyły. Dopiero w sierpniu 2015 r. prezydent stolicy wydał decyzję zmieniającą, w której jako beneficjentów w miejsce osób zmarłych wskazano ich spadkobierców.

Jak wskazywała komisja, w związku z tym decyzja z 2008 r. - jako wydana wobec osób zmarłych - musiała zostać uznana za nieważną.

- Żeby mówić o rażącym naruszeniu prawa, to nie wystarczy, żeby został naruszony przepis, bo niewątpliwie w tej sprawie został naruszony, ale trzeba też brać pod uwagę, jakie skutki to naruszenie wywołało: społeczne, gospodarcze, ekonomiczne. W ocenie sądu te skutki (...) są do zaakceptowania zgodnie z zasadami praworządnego państwa - powiedziała uzasadniając wyrok sędzia WSA Jolanta Dargas. Środowe orzeczenie WSA jest nieprawomocne.

