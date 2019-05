Od lipca wzrośnie pensja minimalna dla pracowników medycznych

Minister powiedział, że resort zgadza się na odmrożenie kwoty bazowej w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Obecnie wynosi ona 3900 zł, od lipca ma wzrosnąć do 4200 zł.

"Po odmrożeniu kwoty bazowej minimalne średnie wynagrodzenie zasadnicze dla osoby z wyższym wykształceniem to będzie 4400 zł plus pochodne (...), a dla osoby ze średnim wykształceniem wyniesie 2680 zł plus pochodne" - powiedział Szumowski. Oznacza to wzrost wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników medycznych.

"Maj bez fizjoterapeutów"

Związki zawodowe zrzeszające fizjoterapeutów i pracowników laboratoriów diagnostycznych poinformowały we wtorek o rozpoczęciu protestu głodowego.

W ramach akcji "maj bez fizjoterapeutów", fizjoterapeuci wcześniej oddawali krew, a potem przystąpili to strajku włoskiego, polegającego na skrupulatnym, drobiazgowym wykonywaniu obowiązków i edukowaniu pacjentów o znaczeniu fizjoterapii.

