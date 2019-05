Kierowca tira chciał jechać pod prąd na autostradzie. Miał trzy promile, twierdził, że słyszał głosy

Do zdarzenia doszło na autostradzie A4 na wysokości Bolesławca, w kierunku Wrocławia. Policjanci zauważyli samochód ciężarowy na pasie zjazdowym na autostradę. Pojazd był ustawiony przodem w kierunku przeciwnym do ruchu na autostradzie. Kierowca czekał na włączenie się do ruchu. Gdy zauważył radiowóz, zaczął jednak cofać.

Dalsze manewrowanie kilkutonowym zestawem uniemożliwił mu jeden z policjantów, który zatrzymał kierowcę. Jak się okazało 47-latek był pijany - miał trzy promile alkoholu w organizmie.

Prawo jazdy na prawie wszystkie kategorie

Mężczyzna twierdził, że pił alkohol dzień wcześniej, a kiedy się przebudził, słyszał głosy, które kazały mu jechać, więc ruszył, nie zważając na nieprawidłowy kierunek jazdy.

Zatrzymany to zawodowy kierowca, który ma uprawnienia do kierowania prawie wszystkimi pojazdami.

47-latkowi grozi utrata prawa jazdy na co najmniej 3 lata, kara pozbawienia wolności oraz surowe konsekwencje finansowe.

