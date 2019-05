IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Alerty dla ośmiu województw

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy, ale płytki niż z centrum nad Alpami, jedynie północna Skandynawia, Finlandia i północno-zachodnia Rosja znajdują się w zasięgu wyżu. Polska jest w zasięgu niżu znad Alp, na północy, w centrum i wschodzie zaznacza się strefa rozmytego frontu ciepłego. Przeważająca część kraju jest w ciepłym powietrzu polarnym, nad północny wschód dopływa przetransformowana, wilgotna masa pochodzenia zwrotnikowego.

‼️Dzisiaj wieczorem i w nocy na Pomorzu Zachodnim, Warmii I Mazurach, Śląsku, Podlasiu, Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej, a także w Małopolsce, Wielkopolsce i w województwie lubuskim możliwe #burze z gradem (#opady do 25 mm, #wiatr do 70 km/h). Uważajcie! 📢#grad #pogoda #IMGW pic.twitter.com/j7NsUrq6cb — RCB (@RCB_RP) 19 maja 2019

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 995 hPa i będzie się wahać.

W niedzielę w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów na przeważającym obszarze kraju do 20 mm, a miejscami na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. na północnym wschodzie do 26 st. miejscami na zachodzie, chłodniej nad morzem - od 18 do 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 mm. Lokalnie mogą utworzyć się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 12 do 15 st., chłodniej w rejonach podgórskich - od 10 do 12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów na przeważającym obszarze kraju do 20 mm, a lokalnie na zachodnim Pomorzu do 25 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. miejscami na południu do 26 st. na zachodzie, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich - od 17 do 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 21 st. Wiatr słaby, w czasie burz silniejszy, w porywach do 70 km/h, wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, początkowo możliwa burza. W czasie burzy prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna 14 st. Wiatr słaby, w czasie burz silniejszy, w porywach do 65 km/h, wschodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 24 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silniejszy, w porywach do 70 km/h, wschodni.

msl/ polsatnews.pl, PAP