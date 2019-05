Atak na autokar z turystami w Gizie. Co najmniej 17 poszkodowanych

Nie ma informacji, by autokarem podróżowali również obywatele innych państw. - Na ten moment brak informacji o poszkodowanych Polakach. Konsul RP monitoruje sytuację i weryfikuje informacje - poinformowała rzeczniczka MSZ Ewa Suwara.

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct — EHA News (@eha_news) 19 maja 2019

Atak został przeprowadzony przy użyciu ładunku wybuchowego pozostawionego przy drodze w okolicy Wielkiego Muzeum Egipskiego. Wskutek eksplozji w autokarze zbite wybite zostały szyby, ale pojazd nie został całkowicie zniszczony. Uszkodzony został też jadący za nim samochód osobowy.

Słynne piramidy w Gizie to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych wycieczek, co wykorzystują ekstremiści. W grudniu w podobnej eksplozji na drodze prowadzącej do Gizy zginęło trzech turystów z Wietnamu i egipski przewodnik, a 10 innych osób zostało rannych. Bomba była ukryta pod murem i wybuchła w pobliżu autobusu z turystami.

Zdjęcia z dzisiejszego zdarzenia również ukazują zniszczony mur w pobliżu autokaru.

#BREAKING at least 16 casualties reported after an explosion targe a tourist bus near the pyramids in #Giza, #Egypt pic.twitter.com/uCOo0xCKxL — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) 19 maja 2019

Egipskie władze podały, że eksplozja nie uszkodziła w żaden sposób budynku muzeum. Powstające w odległości ok. 2 kilometrów od piramid w Gizie Wielkie Muzeum Egipskie prezentujące zabytki starożytnego Egiptu ma być największym muzeum archeologicznym na świecie. Jego otwarcie - początkowo planowane na 2018 r. - zapowiedziano na przyszły rok. Muzeum ma zwiększyć dochody z turystyki, która jest kluczowym sektorem dla egipskiej gospodarki, jednak po wydarzeniach arabskiej wiosny z 2011 r. i wskutek późniejszych zawirowań politycznych dochody z niej spadły w ostatnich latach.

Na razie nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności za zamach, ale agencje przypominają, że na półwyspie Synaj od lat trwają walki z islamistami, które czasami przenoszą się do pozostałej części Egiptu.

Był to drugi atak wymierzony w zagranicznych turystów w pobliżu piramid w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W grudniu zeszłego roku zaatakowany został - również przy użyciu pozostawionego przy drodze ładunku wybuchowego - autokar wiozący 15 turystów z Wietnamu. Zginęło wówczas trzech z nich oraz miejscowy przewodnik.

dk/ml/ PAP, polsatnews.pl