Arnold Schwarzenegger zaatakowany w Johannesburgu. Napastnik nadbiegł z tyłu

"Dziękuję za Wasze komentarze, ale nie ma się czym martwić" - napisał Schwarzenegger na Twitterze wkrótce potem. "Zorientowałem się, że ktoś mnie kopnął dopiero, gdy obejrzałem wideo, jak Wy wszyscy" - stwierdził kulturysta. Jak stwierdził "początkowo sądził, że ktoś potrącił go w tłumie".

"Cieszę się, że idiota nie przerwał mojego Snapchata" - dodał aktor.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.