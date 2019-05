"Mafia lawendowa". Światowe media o słowach ks. biskupa Milewskiego w Polsat News

- Nie będzie możliwe rozwiązanie problemu pedofilii w Kościele bez poruszania problemu "mafii lawendowej", czyli ludzi, którzy mają preferencje homoseksualne - słowa, które ks. bp pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski wypowiedział w "Wydarzeniach i opiniach" w Polsat News, odbiły się szerokim echem w zagranicznych mediach. Pisały o tym m.in. The New York Times, The Mayne Press i La Viva.