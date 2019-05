5-latek przyniósł do przedszkola kokainę. "Od rana był osowiały, jakby skrywał tajemnicę"

Przedszkolanki z placówki imienia św. Cypriana w Cobbs Creek w Filadelfii zauważyły, że jeden z ich podopiecznych od rana zachowuje się podejrzanie. Myśląc, że chłopiec ukrył w kieszeni zabawkę należącą do przedszkola, sprawdziły jego kieszenie. Znalazły w nich torebkę z kokainą.

Według przedszkolanek 5-latek "od rana był osowiały, jakby skrywał tajemnicę". Jedna z przedszkolanek zauważyła, że chowa coś w kieszeni i poprosiła, by wyjął to, co w niej schował.

Malec zamiast zabawki wyciągnął torebkę wypełnioną kokainą. Pakunek był podzielony na 22 mniejsze działki. Nauczycielka zabrała chłopcu narkotyki i zawiadomiła policję.



Chłopczyk dostał instrukcje, nie zdradził, kto mu je przekazał

Chłopczyk powiedział nauczycielom i policji, że tuż przed przyjściem do przedszkola dostał od kogoś torebkę i dokładne instrukcje. Miał ją schować do kieszeni i nie wyjmować aż do wyjścia. Nie zdradził jednak, kto przekazał mu pakunek.

Policja z Cobbs Creek na razie nikogo nie zatrzymała. Media informują, że jednym z podejrzanych jest 27-letni ojciec dziecka, który zostanie przesłuchany.

Przedszkole prowadzi filadelfijska archidiecezja, która wydała w tej sprawie komunikat. Zapewniono w nim, że inne dzieci nie miały kontaktu z narkotykami.

maw/grz/ phillyvoice.com