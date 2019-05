Miał spowodować kolizję z bmw. Podróżujący autem osobowym wysiedli i pobili kierowcę ciężarówki

Do napaści doszło na parkingu przy autostradzie A4 w pobliżu Środy Ślaskiej (woj. dolnośląskie). Kierowca tira zjechał na parking, by wyjaśnić sytuację, do której doszło chwilę wcześniej na trasie - doszło do kolizji z samochodem osobowym marki BMW.

Napastnicy, nie czekając na wyjaśnienia kierowcy, zaczęli go kopać po całym ciele i głowie. Nie przestawali bić nawet wówczas, kiedy mężczyzna upadł.

Mężczyźni rzucili się również innego kierowcę, który widząc, co się dzieje, podbiegł i próbował pomóc napadniętemu. W rezultacie obaj pobici zostali zabrani do szpitala.

Napastnikom grozi do 3 lat więzienia

Średzcy policjanci zatrzymali trzech mieszkańców Wrocławia, którym przedstawili dwa zarzuty - udziału w pobiciu i narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto 23-latek odpowie również za kierowanie wobec dwóch pokrzywdzonych gróźb pozbawienia życia.

Zatrzymanym grozi kara do trzech lat więzienia.

- Policjanci wyjaśniają również okoliczności zdarzenia drogowego, które miało miejsce na autostradzie - informuje asp. szt. Marta Stefanowska, oficer prasowy Komendy Policji w Środzie Śląskiej.

grz/hlk/ polsatnews.pl