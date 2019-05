40-tonowy pojazd z odciętymi przewodami hamulcowymi. Przewoził żywe kurczaki

40-tonowa ciężarówka należąca do polskiej firmy transportowej została zatrzymana do kontroli na odcinku krajowej "dwójki" w Marysinie koło Kałuszyna (woj. mazowieckie). Inspektorzy transportu drogowego nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli - pojazd miał poważne wady układu hamulcowego. Ktoś m.in. odciął i zagiął przewody hamulcowe.