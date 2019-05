Ośrodek treningowy Legii za ponad 80 mln złotych. Premier: dla nas wzorem jest Ajax

Budowa ośrodka ruszyła w kwietniu, a zakończenie planowane jest na czerwiec 2020.

- W końcu stawiamy na oddolną pracę, która na pewno przyniesie efekty. Dla nas wzorem jest Ajax Amsterdam, który teraz święci sukcesy bazując na swoich wychowankach - przyznał Morawiecki.

Ośrodek będzie współpracował z innymi klubami ekstraklasy: Pogonią Szczecin, Jagiellonią Białystok i Cracovią.

"To wspólna inicjatywa i przetarcie szlaków"

- Chcę podziękować, że jest to wspólna inicjatywa klubów i przetarcie szlaków. Już teraz jest to współpraca bardzo dobrze znanych w Polsce klubów. Chcę podziękować, że obiekty w tym ośrodku będą udostępniane nieznanym klubom w niektórych częściach Polski. Innych klubów nie stać na budowanie takich boisk i ważne, że będą mogły korzystać z tych obiektów. To ważne, aby piłka nożna rosła wszędzie, w całym kraju - podkreślił Morawiecki.

Pomysłodawcą budowy ośrodka jest prezes i właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski.

- To nie jest projekt tylko dla Legii Warszawa. On symbolizuje kierunek, w którym powinna rozwijać się polska piłka. Trzeba myśleć ponad podziałami i strategicznie, aby wejść na nowy poziom rywalizacji. Mam nadzieję, że wkrótce cała Polska będzie dumna z tego miejsca - powiedział Mioduski.

Wartość inwestycji to ponad 80 mln złotych. Klub otrzymał 11 mln złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 1,2 mln z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Kredytowanie zapewnił natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego.

"Zainwestujemy łącznie w 6 obiektów"

- Do sportu prezentujemy podejście długoterminowe. Stawiamy na spójną piramidę szkoleniową, której mocnym fundamentem jest sport powszechny. Dzisiaj nie ma sukcesów w sporcie wyczynowym bez mocnego sportu powszechnego i bez inwestycji w infrastrukturę sportową. Od 2016 roku do 2019 roku przeznaczymy na infrastrukturę sportową łącznie 2,3 miliarda złotych i zainwestujemy szacunkowo w sześć tysięcy obiektów - powiedziała sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka.

Przedstawiciele Legii 5 kwietnia złożyli wniosek do MSiT o dofinansowanie budowy dodatkowych obiektów, m.in. stadionu oraz dodatkowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

- Ten stadion ma służyć m.in. międzynarodowym rozgrywkom młodzieżowym. Mecze na nim będą mogli organizować Polski Związek Piłki Nożnej i Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Chcemy również wzbogacić ofertę otwartych obiektów dla lokalnej społeczności. Te komponenty podniosą jakość tego projektu - oświadczył prezes Akademii Legii Warszawa Tomasz Zahorski.

"Dzień nadziei dla młodych zawodników"

Ośrodek budowany jest w miejscowości Książenice, która leży w gminie Grodzisk Mazowiecki.

- To dzień nadziei dla wielu młodych zawodników, którzy do tej pory nie mieli gdzie trenować. To niezwykle ważna inwestycja - dodał burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.

Legia Training Center będzie najnowocześniejszym ośrodkiem szkoleniowo-treningowym w Polsce, z sześcioma boiskami (pięć z nawierzchnią naturalną i jedno ze sztuczną, przykryte halą pneumatyczną w okresie jesienno-zimowym). Do tego dochodzi zaplecze medyczne, siłownie i inne powierzchnie treningowe, 24 pokoje do dyspozycji piłkarzy pierwszego zespołu, 30 pokoi w bursie dla zawodników w wieku 13-18 lat oraz sale lekcyjne i konferencyjne.

bas/ PAP