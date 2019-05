16,5 mln złotych dla projektu polskiego Hyperloopa. "Prace znacznie przyspieszą"

Polski Hyper Loop ma być bardzo podobny do pomysłu amerykańskiego miliardera Elona Muska na pociągi poruszające się w próżni po torze magnetycznym. Polacy chcą swój projekt budować tam, gdzie już są tory kolejowe.

1200 km/h po torach magnetycznym pociągiem

- Pierwotny pomysł pochodzi z USA - to jest 2013 rok i Elon Musk. My ten pomysł mocno zmodyfikowaliśmy. To co mamy na stole, to jest makieta systemu Magrail. My, jako Hyper Poland, proponujemy wdrażanie Hyperloopa etapowo i w ramach istniejącej infrastruktury kolejowej, gdzie ten faktyczny Hyperloop oryginalny, jest dopiero trzecim, ostatnim etapem i polega on na budowaniu zupełnie nowej infrastruktury - mówił Pączek na początku maja w "Nowym Dniu" w Polsat News.

W ramach pierwszego etapu polski Hyperloop ma rozpędzać się nawet do 300 km/h. Przykładowo trasę z Warszawy do Gdańska pokona w 1 h i 5 minut, z kolei z Warszawy do Krakowa podróż zajmie mniej niż godzinę. Opracowana przez Hyper Poland technologia ma pozwolić na to, by po torach poruszały się zarówno zwykłe pociągi, jak i "superszybkie pociągi magnetyczne". Firma wskazuje, że takie rozwiązanie jest znacznie tańsze od pomysłu Elona Muska, zakładającego stworzenie infrastruktury od zera. W ramach trzeciego etapu pociągi będą rozpędzać się nawet do 1200 km/h.

Prototyp ma powstać już w 2020 roku

Oprócz środków z Narodowego Centrum Badań Rozwoju otrzymanych w konkursie Szybka Ścieżka, firma zebrała ponad milion złotych w ramach kampanii crowdfundingowej. Na platformie Seedrs pomysł z Polski wsparło już 394 inwestorów.

"Środki zostaną wykorzystane do zbudowania stanowisk testowych, do badania napędu liniowego i lewitacji magnetycznej. W dalszym etapie, w Żmigrodzie na terenie należącym do Instytutu Kolejnictwa, powstanie pełnoskalowy prototyp pojazdu oraz tor o długości ponad 500 metrów, na którym pojazd typu Magrail będzie mógł się rozpędzić do 300 km/h" - czytamy w informacji prasowej przesłanej polsatnews.pl. Powstanie prototypu planowane jest na 2020 r.

Prezes Hyper Poland podkreślił, że dzięki grantom "znacząco zostaną przyspieszone prace badawczo rozwojowe".

- Będziemy w stanie zbudować pełnowymiarowy tor testowy. Ponadto zakupimy niezbędny sprzęt oraz powiększymy nasz zespół o wybitnych specjalistów. Dotacja z NCBRu umożliwi nam zakończenie prac badawczo-rozwojowych napędu i zawieszenia systemu Magrail oraz przejście do certyfikacji i wdrożeń pilotażowych - zapewnia Przemysław Pączek.

bas/hlk/ polsatnews.pl