Prof. Dariusz Stola wygrał konkurs na kandydata na dyrektora Muzeum POLIN

Prof. Dariusz Stola poinformował, że po piątkowym przesłuchaniu kandydatów, większość członków 15-osobowej komisji pod przewodnictwem wiceministra Jarosława Sellina podjęła decyzję o wyborze jego kandydatury.

- Ale decyzja komisji jest tylko rekomendacją. Z tego co wiem, uzgodniono formalnie, że dyrektora Muzeum POLIN powołuje minister kultury w porozumieniu z przedstawicielami m.st. Warszawy i Stowarzyszeniem ŻIH - zauważył prof. Stola.

Przypomniał, że "decyzję o powołaniu dyrektora tej instytucji podejmie minister kultury".

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński 27 lutego br. ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Kandydatów na to stanowisko oceniła piętnastoosobowa komisja konkursowa, w której skład weszli przedstawiciele założycieli Muzeum, Rady Muzeum, związków zawodowych działających w Muzeum, ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń muzealniczych oraz środowisk żydowskich.

Stola wybrany na drugą kadencję

Dotychczasowa, pięcioletnia kadencja prof. Dariusza Stoli jako dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN upłynęła 28 lutego br. Stola został powołany na stanowisko dyrektora tego muzeum 1 marca 2014 r.

Prof. Dariusz Stola jest historykiem, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w Collegium Civitas, członkiem zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Zajmuje się historią PRL, historią migracji międzynarodowych oraz stosunków polsko-żydowskich. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych, a także książki: "Nadzieja i zagłada" (1995); "Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968" (2000), "Patterns of Migration in Central Europe" (2001, z C. Wallace), "PRL: trwanie i zmiana" (2003, z M. Zarembą), "PZPR jako machina władzy" (2012, z K. Persakiem) i podręczniki dla szkół średnich. Książka "Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989" zdobyła w 2011 r. nagrodę historyczną tygodnika "Polityka".

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tego typu stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 r. przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta m.st. Warszawy oraz przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny strona publiczna finansowała budowę budynku muzeum, natomiast Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za sfinansowanie i stworzenie wystawy głównej.

jm/ PAP