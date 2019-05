Zignorował znak "stop" na przejeździe kolejowym i uderzył w przejeżdżający pociąg

20-letni kierowca volkswagena zignorował znak "stop" na przejeździe kolejowym we wsi Linowo (woj. kujawsko-pomorskie) i uderzył w bok przejeżdżającego pociągu. Samochód został poważnie uszkodzony, a mężczyzna trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do wypadku doszło w piątek późnym wieczorem.



20-letni mężczyzna trafił do szpitala. Nie doznał poważnych obrażeń. Kierowca był trzeźwy, ale mundurowi zatrzymali dowód rejestracyjny auta oraz prawo jazdy mężczyzny.



Sprawa trafi do sądu. Młody kierowca będzie odpowiadał za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za co może stracić uprawnienia do jazdy nawet na 3 lata.

grz/luq/ polsatnews.pl