Koncert na wysokości ponad 2 km. Lenny Kravitz zagrał w Tyrolu

Kravitz, który mieszka na Bahamach zaznaczył, że to jego najbardziej oryginalny występ.



Artysta, znany z przebojowych piosenek, m.in. "Fly Away" i "Are You Gonna Go My Way", przyznał, że nigdy wcześniej nie jeździł na nartach i że będzie musiał to zmienić. Alpejski występ amerykańskiego supergwiazdora odbył się na wysokości ponad 2 kilometrów.

prz/luq/ Reuters