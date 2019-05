"Gramy dla Europy". Widowisko zobaczyło blisko 20 tys. osób

Lao Che, Zakopower, Margaret, Golec uOrkiestra, LemON, Muniek Staszczyk, Kortez, Organek, IRA i inni wystąpili podczas widowiska "Gramy dla Europy" zorganizowanego z okazji obchodów 15-lecia Polski w UE. Impreza odbyła się we wtorek na błoniach PGE Narodowego.

Podczas imprezy, która zakończyła się już po północy, formacja teatralna Art Color Ballet zaprezentowała spektakl z elementami tańca i akrobacji powietrznych, a w finale wydarzenia został odegrany fragment hymnu Unii Europejskiej - "Oda do radości".

Wśród gości pojawili się m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Odliczanie od 28 do 1

Tuż po północy odbyło się odliczanie od 28 do 1. Każda liczba wybrzmiała w języku innego kraju Europy i oznaczała kolejność wchodzenia do struktur Unii.

Wcześniej kilkunastu artystów wykonało swoje największe przeboje. Nie zabrakło wyjątkowych duetów. Kamil Bednarek wystąpił z Igorem Herbutem z LemON, Daria Zawiałow z Muńkiem Staszczykiem, Zakopower z Atom String Quartet, Golec uOrkiestra z Bedoes, a Gromee z Mateuszem Ziółko.

Inne gwiazdy, które wystąpiły w trakcie widowiska to m.in. Lao Che, Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Sylwia Grzeszczak, Kortez, Organek, O.S.T.R. i IRA.

W przerwach między koncertami prowadzący widowisko Marcelina Zawadzka oraz Tomasz Wolny podawali przykłady inwestycji w Polsce, które współfinansowała UE.

Około 20 tys. widzów

Joanna Bancerowska, rzecznik prasowy organizatora, Narodowego Centrum Kultury, podkreśliła: "zależało nam, aby obchody 15-lecia wstąpienia Polski do UE połączyły pokolenia, by Polacy świętowali ponad podziałami, rodzinnie. Unia to różnorodność kulturowa i współdziałanie, dlatego w programie dzisiejszego koncertu i podczas pozostałych wydarzeń jubileuszowych prezentujemy różne gatunki, wykonawców różnych pokoleń, którzy odnosili sukcesy w okresie minionych 15 lat".

- Dlatego dzisiejszego wieczoru na scenie wystąpili na przykład Muniek Staszczyk oraz Dawid Kwiatkowski, który mógłby być jego synem - dodała.

Bancerowska podała szacunkową liczbę widzów - około 20 tysięcy.

Organizatorami wydarzenia były Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a współfinansował je Fundusz Spójności Unii Europejskiej.

"Symfonia Europejska" i "Chór za Europą"

Kolejne wydarzenia upamiętniające 15-lecia przystąpienia Polski do UE nastąpią w środę i w sobotę.

W środę, w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, podczas koncertu "Symfonia Europejska" wystąpią Jimek wraz z chórem i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Tego samego dnia w Ogrodach Łazienek Królewskich odbędzie się "Piknik Rodzinna Europa".

4 maja na placu Piłsudskiego w Warszawie, podczas koncertu "Chórem za Europą", utwory z listy przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia z lat 2004-2019 w nowych aranżacjach wykonają Sound’n’Grace, Trzecia Godzina Dnia, Gospel Rain oraz chóry Agaty Steczkowskiej i Chór Kameralny UAM.

Bancerowska przypomniała również o wyjątkowej wystawie, "»Ojcowie założyciele UE«, którą za darmo można pobrać ze strony NCK, wydrukować i eksponować w przestrzeni publicznej w całej Polsce oraz publikować w sieci".

Polska przystąpiła do UE 15 lat temu - 1 maja 2004 roku wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Oficjalne unijne uroczystości odbyły się wieczorem 1 maja w Dublinie. Irlandia pełniła wówczas rotacyjne, półroczne przewodnictwo UE. Państwowe uroczystości odbyły się również na placu Piłsudskiego w Warszawie.

bas/ PAP; Zdj główne: PAP/Marcin Obara