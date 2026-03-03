Wojenna sytuacja na Bliskim Wschodzie rodzi pytania o wzrost cen gazu i ropy. Politycy PiS twierdzą, że trzeba przygotować odpowiedni plan oraz obniżyć akcyzę, aby uchronić Polskę przed negatywnymi skutkami działań w Zatoce Perskiej. W poniedziałek w mediach społecznościowych ugrupowania pojawiły się alarmujące grafiki, w których pytano m.in. czy w Polsce zabraknie paliwa.

Wojna w Iranie. Czy zdrożeje paliwo? "Nie ma co panikować"

O działania opozycji została zapytana we wtorkowym wydaniu "Graffiti" minister klimatu i środowiska oraz posłanka klubu parlamentarnego Centrum Paulina Hennig-Kloska. W jej ocenie przekazy PiS są próbą wywołania paniki i "nieodpowiedzialnym zachowaniem niegodnym parlamentarzystów".

- Jak informowali i przedsiębiorcy, i grupa Orlen, i minister energii, dostawy surowców, w tym ropy do Polski, są realizowane bez zakłóceń, korzystamy z innych szlaków handlowych niż te, które są zakłócane. Mamy też przecież duże rezerwy ustawowe, które zabezpieczają nas w pewnym okresie. Nie ma co panikować - przekonywała polityczka. Dodała, że "oczywiście ruchy na cenach będą na rynku jak zawsze".

- Zobaczymy jak w pewnym horyzoncie czasowym będzie sytuacja wyglądać. Dużo zależy właśnie od tego, co się będzie na cieśnienie (Ormuz - red.) działo. Na razie mamy nadwyżkę podaży nad popytem - powiedziała.

Minister klimatu podkreśliła, że "nie wolno nakręcać spirali w społeczeństwie będąc odpowiedzialną opozycją", ale - jak oceniła - "niestety my takiej nie mamy". - Ministerstwa poszczególne odpowiedzialne będą monitorować sytuację i rząd będzie podejmować decyzję kiedy to uzna za stosowne - zapowiedziała.

Artykuł jest aktualizowany.

