MSZ ostrzega przed podróżami do kolejnego kraju. "Odradzamy"

MSZ wydało ostrzeżenie i odradziło wszelkie podróże do Omanu we wpisie na platformie X, na profilu "Polak za granicą". Dla osób, które już są w Omanie podano też kontakt do polskiego konsula w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie - telefon: + 966 54 880 7718; e-mail: rijad.wk.dyzurny@msz.gov.pl.

Resort dyplomacji ostrzega też, że operacja militarna na Bliskim Wschodzie może stwarzać zagrożenie także dla Cypru. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia przestrzeni powietrznej dla ruchu cywilnego nad wyspą" - podkreśliło MSZ. Resort apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Numer telefonu do polskiego konsula w Nikozji to: +357 99 72 90 93; e-mail: nikozja.kg.dyzurny@msz.gov.pl.

Ambasada w Kuwejcie prosi obywateli polskich przebywających w tym kraju, a także w Bahrajnie o śledzenie komunikatów władz miejscowych oraz stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Placówka wskazuje, że należy bezwzględnie unikać przebywania w pobliżu obiektów wojskowych i innych miejsc o znaczeniu strategicznym. Radzi również aby powstrzymać się od aktywności na zewnątrz (żeglowania, uczestnictwa w campingach, uroczystościach i zgromadzeniach), nie filmować i nie zbliżać się do miejsc zdarzenia, szczątków zestrzelonych dronów/rakiet oraz utrzymywać telefon naładowany oraz pozostawać w kontakcie z bliskimi.

"W razie wezwania do schronienia się, pozostać w budynku lub udać się do najbliższego bezpiecznego obiektu albo wyznaczonego schronu" - podkreślono.

Ponadto polska ambasada w Jordanii poinformowała, że od poniedziałku, 2 marca przestrzeń powietrzna nad tym krajem będzie zamykana codziennie w godz. 18:00 - 9:00, a decyzja obowiązuje do odwołania.

Ambasada prosi o śledzenie komunikatów władz miejscowych, przewoźników i urzędu.

MSZ niezmiennie apeluje do wszystkich podróżnych o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

