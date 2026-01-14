"Nikt tego nie robił przez 30 lat". Wicepremier wskazał na Polskę 2050

Przeprowadzona w poniedziałek druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050 została unieważniona. Jak przekazało biuro prasowe partii, powodem anulowania głosowania były problemy techniczne z systemem do zdalnego głosowania. - Musimy wiedzieć, co się wydarzyło, żeby uniknąć tego w przyszłości - skomentował sprawę Szymon Hołownia, obecny lider formacji.

O stanowisko po nim ubiegają się Paulina Hennig-Kloska oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zarząd Krajowy Polski 2050 stwierdził, że "z dużym prawdopodobieństwem miała miejsce zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy". Z tego względu formacja poinformowała o zawiadomieniu ABW i prokuratury.

ZOBACZ: Polska 2050 alarmuje ABW i prokuraturę. "Próba ingerencji w proces wyborczy"

Do kwestii anulowania głosowania został zapytany w programie "Graffiti" wicepremier Krzysztof Gawkowski. - Podchodzę do tego z dystansem i nie chcę wykluczać żadnego scenariusza - podkreślił polityk Nowej Lewicy, wspominając, że czytał oświadczenie firmy Interankiety, która zapewniła formularze do głosowania. Jak uznała, "z głosowaniem było wszystko ok i błędy popełnili organizatorzy".

Ingerencja w wybory wśród Polski 2050? "Oświadczenie firmy wszystko przecina"

Gawkowski dodał, że słyszał wypowiedź Hołowni o możliwych cyberatakach. - Wiem, że zgłoszenie zostało przesłane do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - powiedział gość Marcina Fijołka. Jak ocenił wicepremier, w Polsce 2050 "jest określona grupa ludzi, którzy wiedzą, co się wydarzyło".

WIDEO: Gawkowski o Polsce 2050. Skomentował apel partii do służb

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Być może było to coś, co miało charakter zewnętrznego wpływu, ale to oświadczenie firmy wszystko przecina. Nie wydaje mi się, żeby renomowana firma chciała wejść na ścieżkę konfliktu z jedną z największych partii parlamentarnych w Polsce i jeszcze mówić innym głosem - powiedział Gawkowski.

Dopytany, czy zgodnie z apelem polityków Polski 2050 sprawą powinny zająć się służby stwierdził, że "nikt nie robił tego przez 30 lat". - A jak robił to zazwyczaj miało to charakter naganny - powiedział gość "Graffiti".

W ocenie Gawkowskiego na start, by pozostać szefem partii, może zdecydować się Szymon Hołownia. - Po wypowiedziach tak czuję. Chyba musi przyjść ktoś zaprowadzić tam porządek i powiedzieć: "Biorę to z powrotem - przysłowiowo - za twarz" - stwierdził minister cyfryzacji, podkreślając, że dla polityków Polski 2050 jest miejsce w rządzie, ale "muszą poukładać własne wewnętrzne problemy".

Musk gratuluje Nawrockiemu. Wicepremier: Szlam w internecie będzie narastał

Rozmówca Marcina Fijołka odniósł się również do wpisu Elona Muska, szefa serwisu X, w którym pogratulował on prezydentowi Karolowi Nawrockiemu zawetowania tzw. ustawy cyfrowej. - Jeśli nie podejdziemy bardzo profesjonalnie, żeby można było te treści szybko zdejmować, to szlam w internecie będzie narastać - ocenił.

Wcześniej Nawrocki opublikował oświadczenie, w którym wyjaśniał powody swojej decyzji. - Nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę. Tym bardziej, że wykryto w niej możliwość finansowania tzw. zaufanych sygnalistów, którzy za publiczne pieniądze mieliby wskazywać "nieprawomyślne" treści i obywateli, którzy takie poglądy wyrażają" - mówił.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni