- Uważam, że PSL ma jeden dobry pomysł. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jeśli nie poprzemy jego propozycji zniesienia dwukadencyjności w samorządach, to on zaproponuje przeniesienie tej dwukadencyjności również do parlamentu. Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Zasada dwukadencyjności powinna obowiązywać wszystkich pochodzących z wybory - podkreśliła wicemarszałek Senatu.

Marcin Fijołek dopytywał o stanowisko klubu Lewicy. Dziennikarz zwrócił uwagę na różne wypowiedzi polityków tej formacji.

Zniesienie dwukadencyjności. Sprzeczne głosy w Lewicy

- Klub nie wypracował jednego stanowiska. Trwa dyskusja. Są osoby, które uważają, że powinniśmy znieść dwukadencyjność, bo wybory powinni podejmować te decyzje. Ja uważam, że zwłaszcza w mniejszych gminach dwukadencyjność jest potrzebna - odparła Biejat.

Zapytana o stanowisko Włodzimierza Czarzastego, który w Polsat News mówił, że został przekonany do zniesienia dwukadencyjności, stwierdziła, że "jest demokracja w klubie Lewicy". - Nie musimy się we wszystkim w stu procentach zgadzać - dodała.

Wkrótce więcej informacji

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

jk / polsatnews.pl