Zniesienie dwukadencyjności i sprzeczne głosy w Lewicy. "Jest demokracja"
- Jestem zwolenniczką utrzymania tych zapisów - stwierdziła Magdalena Biejat w "Graffiti", mówiąc o dwukadencyjności w samorządach. To propozycja PSL, które przestrzega, że jeśli przepisy nie zostaną zniesione, będzie proponować ograniczenie kadencji posłów. - Uważam, że to bardzo dobry pomysł - odpowiada Biejat.
- Uważam, że PSL ma jeden dobry pomysł. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jeśli nie poprzemy jego propozycji zniesienia dwukadencyjności w samorządach, to on zaproponuje przeniesienie tej dwukadencyjności również do parlamentu. Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Zasada dwukadencyjności powinna obowiązywać wszystkich pochodzących z wybory - podkreśliła wicemarszałek Senatu.
Marcin Fijołek dopytywał o stanowisko klubu Lewicy. Dziennikarz zwrócił uwagę na różne wypowiedzi polityków tej formacji.
Zniesienie dwukadencyjności. Sprzeczne głosy w Lewicy
- Klub nie wypracował jednego stanowiska. Trwa dyskusja. Są osoby, które uważają, że powinniśmy znieść dwukadencyjność, bo wybory powinni podejmować te decyzje. Ja uważam, że zwłaszcza w mniejszych gminach dwukadencyjność jest potrzebna - odparła Biejat.
Zapytana o stanowisko Włodzimierza Czarzastego, który w Polsat News mówił, że został przekonany do zniesienia dwukadencyjności, stwierdziła, że "jest demokracja w klubie Lewicy". - Nie musimy się we wszystkim w stu procentach zgadzać - dodała.
