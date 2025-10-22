W środę o godz. 10 w prokuraturze przesłuchiwany w sprawie tzw. wyborów kopertowych ma być prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prowadzący Marcin Fijołek zapytał swojego gościa, czy poza odpowiedzialnością polityczną w tym przypadku powinna być brana pod uwagę kwestia karna?

- Zostały wydrukowane jakieś głosy, ileś to kosztowało. (...) To jest niedopuszczalne, bez względu na to kto rządzi, żeby nad wydaniem bez sensu 70 mln złotych przejść do porządku dziennego - ocenił Czarzasty.

Polityk dodał, że w jego ocenie to jest "rozrzutność". - Trudno w tym momencie mówić o złodziejstwie, bo tych pieniędzy nikt nie ukradł, chociaż zostało okradzione państwo. To jest dużo - mówił lider Lewicy.

Czarzasty dodał, że powinni być ukarani wszyscy, którzy podejmowali decyzje ws. "wyborów kopertowych". - Powiem więcej, tak będzie. Ludzie mogą mieć do nas pretensje, że działamy ws. praworządności wolno. Bo ludzie by chcieli, żeby w momencie, kiedy przychodzi nowa władza, która opowiada o tym, że będzie rozliczała poprzednią, szczególnie z takich rzeczy, które są sprawami karnymi wręcz, to po dwóch miesiącach się to już zdarzy - tłumaczył.

- Ludzi chcieliby zobaczyć taki obrazek jak wczoraj z Sarkozy'im z Francji? - dopytywał prowadzący. - Tak, tylko że z Sarkozy'im to trochę trwało w związku z tym ja myślę, że ludzie powinni być rozliczani, karani, ale trzeba to robić solidnie, a nie szybko. Nie chciałbym, żeby ludzie byli karani np. poprzez łamanie procedur i ich przyspieszanie. Jest prokuratura, są sąd i ja bym od tego nie odchodził w żaden sposób. I nie naciskał politycznie, ani na prokuraturę, ani na sądy - zaznaczył.

Według wicemarszałka Sejmu w Polsce może spełnić się "scenariusz z Sarkozy'm" wobec tego, który " w tej chwili dostał zarzuty", odnosząc się do sprawy byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia.

