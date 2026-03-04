Prezydent Karol Nawrocki wraz z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim zaproponował w środę tzw. SAFE 0 proc., który ma być alternatywą dla programu SAFE, unijnej pożyczki na zbrojenia. Drugą z tych opcji forsują przedstawiciele rządu, a ustawa w tej sprawie trafiła już na biurko głowy państwa.

"Gość Wydarzeń". Zbigniew Bogucki o SAFE 0 proc.: Propozycja i podpowiedź

Zbigniew Bogucki, szef KPRP w programie "Gość Wydarzeń" zaznaczył, że w przyszłym tygodniu Karol Nawrocki będzie chciał się spotkać z premierem Donaldem Tuskiem oraz wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, żeby omówić propozycję tzw. SAFE 0 proc. - Żeby pochylić się nad tą propozycją i rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw - dodał prezydencki minister.

- Alternatywa, którą przedstawił pan prezydent jest propozycją i podpowiedzią rządowi. Ona nie jest przeciwko rządowi. Jest za bezpieczeństwem i przeciwko zadłużaniu się - tłumaczył Bogucki.

Przypomniał słowa prezesa NBP, który przekazał, że Polska ma w rezerwach walutowych NBP 240 mld euro. - To jest 5,5 razy SAFE. Z czego 74 mld euro jest w złocie. (...) Dzisiaj możemy z tych wartości skorzystać dla bezpieczeństwa państwa - mówił szef kancelarii prezydenta.

- Wystarczy z jednej niewielkiej części samej tej drugiej kwoty, czyli rezerwy, która jest deponowana w złocie skorzystać. Tak, żeby stworzyć mechanizm, który pozwoli na uzyskanie takich środków w najbliższych pięciu latach, które będą odpowiadały, a być może przekroczą nawet (europejski program) SAFE - powiedział szef KPRP.

- Dlaczego z tego nie skorzystać? Dlaczego wiązać sobie ręce warunkowością? - pytał.

Program SAFE. "O polskim bezpieczeństwie mają decydować Polacy"

Bogucki komentując założenia unijnego programu SAFE wskazał, że "polskie bezpieczeństwo nie może być zależne od widzimisię, czy uznaniowości czynników, które są poza naszymi granicami". - O polskim bezpieczeństwie mają decydować Polacy, którzy wypracowali te wielkie rezerwy walutowe NBP - przekonywał.

- Polski SAFE 0 proc., który proponuje prezydent Nawrocki razem z prezesem NBP jest częścią - moim zdaniem - bardzo szerokiej dyskusji. Zmieniają się okoliczności, zmieniają się czasy, zmieniają się zagrożenia, przyspiesza geopolityka, my musimy naprawdę wszyscy - prezydent, różnego rodzaju instytucje takie jak NBP, ale także rząd usiąść (do dyskusji - red.) - przekonywał Bogucki.

Prezydent i prezes NBP z alternatywą. "Bez pewnych więzów europejskiego programu SAFE"

Prezydent w środę na konferencji prasowej przekazał, że tematem jego spotkania z prezesem NBP było "znalezienie korzystnej, suwerennej, bezpiecznej, dobrej i efektywnej alternatywy dla programu SAFE". - Po tygodniach spotkań ekspertów w Kancelarii Prezydenta, ale także po działaniach prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana prezesa Adama Glapińskiego (...) dyskutowaliśmy o polskim SAFE 0 proc. - mówił.

Nawrocki był pytany, czy wydatki w ramach proponowanej przez niego alternatywy, będą pokrywać się z planami zakupu uzbrojenia przewidzianymi dla programu SAFE i czy większość środków z tego programu byłaby wydawana w Polsce. - O takich szczegółach nie rozmawialiśmy. Natomiast powinny być te środki finansowe - i z całą pewnością będą wydane - na to, co najbardziej potrzebne jest polskiej armii, bez pewnych więzów, które są wokół europejskiego programu SAFE - odpowiedział prezydent.

- Jeśli uznajemy, że amerykańskie samoloty F-35 są dobre dla polskich sił zbrojnych i są najlepiej rozwinięte technologicznie na świecie, to z takiego programu polskiego SAFE moglibyśmy je kupować, czy także z amunicją wojskową, czy z całym zakresem sprzętu wojskowego - dodał Nawrocki.

Zapewnił też, że taki program daje "głęboko dalszą elastyczność potencjalnym inwestycjom", umożliwią nam elastyczne reagowania na zapotrzebowanie polskich sił zbrojnych i będą kompatybilne z ostatnią dekadą zakupów, nie nosząc przy tym obciążeń finansowych dotyczących warunkowości, czy obciążeń politycznych.

