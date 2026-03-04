"Jest poczucie pilności". Generał Błazeusz o programie SAFE
- Zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej jest realne. Rosja je eskaluje. Myślę, że jest poczucie pewnej pilności - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" generał broni Piotr Błazeusz. Doradca strategiczny szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pytany o alternatywę prezydenta dla programu SAFE, stwierdził, że dla wojska "priorytetem jest jak najszybsze pozyskanie zdolności" odstraszających.
Prowadzący program Piotr Witwicki zapytał swojego gościa o nową inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego, który zaproponował, przy współpracy z NBP, alternatywę dla unijnego programu SAFE. Doradca strategiczny szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nie chciał powiedzieć wprost, który program jest - według niego - lepszy.
- My jako wojskowi wiemy, czego chcemy. Natomiast, to jest decyzja państwa w jaki sposób te zdolności zostaną pozyskane (...). Czas jest bez wątpienia kluczowy w tej sytuacji (...)to państwo decyduje, jak te pieniądze zostaną wydane - podkreślił doradca strategiczny szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
"Priorytetem jest pozyskanie jak najszybsze zdolności"
- Dla nas najważniejsze jest, żeby posiadać odpowiedni potencjał do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa (...). Dla nas priorytetem jest pozyskanie jak najszybsze i jak najlepsze takich zdolności - powiedział generał broni Piotr Błazeusz.
- Naszym głównym celem jest odstraszanie. Spowodowanie, żeby Rosja, patrząc na nasz potencjał zbrojny, nigdy nie podjęła tej szalonej decyzji o jakiejkolwiek próbie zaatakowania Polski lub całego NATO - dodał.
Oficer zwrócił też uwagę na konieczność rozwijania polskiego sektora zbrojeniowego.
- Polski przemysł obronny rozwija się dość dynamicznie. Im bardziej jesteśmy w stanie zwiększyć ten potencjał, tym lepiej dla naszego państwa. Ważne jest skrócenie łańcucha dostaw, ale też zmniejszenie zależności od zagranicznych dostawców - wyjaśnił gen. Błazeusz.
"Iran eskaluje" Gen. Błazeusz o wojnie na Bliskim Wschodzie
Doradca strategiczny szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wypowiedział się również na temat izraelsko-amerykańskiej w Iranie. Stwierdził, że to Iran obecnie odpowiada za zaognianie sytuacji.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej