Prowadzący program Piotr Witwicki zapytał swojego gościa o nową inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego, który zaproponował, przy współpracy z NBP, alternatywę dla unijnego programu SAFE. Doradca strategiczny szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nie chciał powiedzieć wprost, który program jest - według niego - lepszy.

- My jako wojskowi wiemy, czego chcemy. Natomiast, to jest decyzja państwa w jaki sposób te zdolności zostaną pozyskane (...). Czas jest bez wątpienia kluczowy w tej sytuacji (...)to państwo decyduje, jak te pieniądze zostaną wydane - podkreślił doradca strategiczny szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

"Priorytetem jest pozyskanie jak najszybsze zdolności"

- Dla nas najważniejsze jest, żeby posiadać odpowiedni potencjał do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa (...). Dla nas priorytetem jest pozyskanie jak najszybsze i jak najlepsze takich zdolności - powiedział generał broni Piotr Błazeusz.

- Naszym głównym celem jest odstraszanie. Spowodowanie, żeby Rosja, patrząc na nasz potencjał zbrojny, nigdy nie podjęła tej szalonej decyzji o jakiejkolwiek próbie zaatakowania Polski lub całego NATO - dodał.

Oficer zwrócił też uwagę na konieczność rozwijania polskiego sektora zbrojeniowego.

- Polski przemysł obronny rozwija się dość dynamicznie. Im bardziej jesteśmy w stanie zwiększyć ten potencjał, tym lepiej dla naszego państwa. Ważne jest skrócenie łańcucha dostaw, ale też zmniejszenie zależności od zagranicznych dostawców - wyjaśnił gen. Błazeusz.

"Iran eskaluje" Gen. Błazeusz o wojnie na Bliskim Wschodzie

Doradca strategiczny szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wypowiedział się również na temat izraelsko-amerykańskiej w Iranie. Stwierdził, że to Iran obecnie odpowiada za zaognianie sytuacji.

