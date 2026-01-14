Gość Piotra Witwickiego został zapytany o konsekwencje antyreżimowych protestów na ulicach irańskich miast i ewentualną ingerencję Stanów Zjednoczonych. Dr Wojciech Szewko stwierdził, że angażowanie się w konflikt w Iranie byłoby dla Donalda Trumpa złym politycznym krokiem.

- Są w tej chwili dwa możliwe scenariusze. Samo bombardowanie dla bombardowania nic nie da - mówił ekspert. - Jeżeli Trump chce mieć sukces, a moim zdaniem to jest tylko po to robione, żeby ten sukces się pojawił, on nie może sobie zaryzykować teraz wciągnięcia w jeszcze w kolejny konflikt - kontynuował Szewko.

- To będzie bardziej operacja wywiadu niż wojska - przewidywał gość Polsat News. Zdaniem eksperta, jeśli Trump faktycznie zdecyduje się wkroczyć do Iranu, akcja ta zostanie przeprowadzona z mniejszą precyzją niż interwencja wojskowa w Wenezueli.

Nowe władze w Iranie? Ekspert: Kolejna rewolucja, ten sam scenariusz

Zapytany o to, czy trwające od kilkunastu dni protesty w Iranie doprowadzą do obalenia tamtejszych władz, Szewko wyraził co do tego sceptyczny stosunek.

- Jeżeli rzeczywiście nie dojdzie do jakichś naprawdę spektakularnych działań ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela (…) to na razie nie - uznał analityk. Autor podcastu "Na wschód od Bliskiego Wschodu" podkreślił, że wydarzenia na ulicach Iranu nie różnią się od innych fal protestów z ostatnich lat.

- To jest kolejna rewolucja, która przebiega w identyczny sposób, już to jest czwarta z kolei bodajże, gdzie mamy dokładnie ten sam scenariusz - mówił dr. Szewko.

Zdaniem eksperta, fale protestów w Iranie, w tym największa z 2022 roku, nie wykształciły w społeczeństwie wystarczającej chęci zmiany i rewolucji takiej, jak choćby w Polsce za czasów "Solidarności".

- Za każdym razem nie ma czegoś takiego, żeby ta rewolucja czy ta próba rewolucji wykształciła sobie taką solidarność, takiego Havla na przykład, Wałęsy czy innego Mandelę. Nie ma czegoś takiego co by zmieniło te protesty przeciwko - mówił.

Protesty w Iranie. Ekspert o motywacjach tysięcy obywateli

Prowadzący zapytał eksperta, jakie nastroje rzeczywiście dominują w społeczeństwie Iranu i czy naród jest gotowy na położenie kresu Republice Islamskiej. Jak stwierdził Szewko, obywatele Iranu wysyłają w tym kontekście sprzeczne komunikaty.

- Są ludzie, którzy chcą zginąć za ideę, ale sporo ludzi chce po prostu żyć inaczej i normalniej, a nie zginąć bez sensu na ulicy - tłumaczył dr Wojciech Szewko.

Jak mówił wykładowca Collegium Civitas, obalenie władz w Iranie wiązałoby się z wieloma komplikacjami i nie rozwiązałoby wszystkich problemów wewnętrznych kraju.

- To nie jest dyktatura. To nie jest system autorytarny, gdzie wystarczy dyktatora, że tak powiem odesłać, on zniknie i się cały system przewraca - powiedział. - To jest system jednak totalitarny. To jest system, to jest teokracja - dodał ekspert.

