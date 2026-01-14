W środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek odniósł się do decyzji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który przyznał, że uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Zdaniem polityka wynikła ona z tego, że Ziobro "walczy o życie w ciężkiej chorobie i nie ma szans na sprawiedliwy proces w Polsce".

- Życzę panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro i jego rodzinie dużo zdrowia, zwłaszcza panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro. Jestem przekonany, że gdyby był zdrowy, byłby dzisiaj w Polsce i nawet poddałby się temu, czemu się poddała pani Urszula, Karolina, ksiądz Olszewski - stwierdził w rozmowie z Piotrem Witwickim.

"Ze względu na rodzinę". Czarnek wymienia powody decyzji Ziobry

Czarnek argumentował, że w opinii, która była sporządzona na potrzeby wniosku o tymczasowy areszt dla Ziobro. Biegła lekarka stwierdziła, że nie ma możliwości prowadzenia jednocześnie procesu i leczenia w warunkach szpitalnych.

- A druga rzecz to jest rodzina. No i trzecia rzecz to jest oczywiście kwestia braku możliwości skorzystania z praworządnego sądu, który byłby wylosowany i który by orzekł zgodnie ze swoim sumieniem niezawisłego sędziego - ocenił.

Jego zdaniem mamy dzisiaj "ręcznie sterowaną" prokuraturę i sądownictwo. - Znam wielu sędziów, którzy w sposób niezawisły orzekają, tylko że u nas w Polsce pan Żurek zdecydował przy pomocy rozporządzenia, że nie będzie losowania, tylko będzie ręczne wyznaczanie sędziów, a odsuwanie od sprawy tych, którzy się nie podobają - stwierdził poseł PiS.

Gość programu zaznaczył, że "Ziobro podejmuje decyzję w sposób autonomiczny ze względu na stan praworządności w Polsce i swój stan zdrowia". - I pewnie również ze względu na rodzinę, która mu to podpowiadała, nie chciałbym być nigdy w sytuacji pana Zbigniewa Ziobry, jeśli chodzi o jego stan zdrowia i jego szykany wobec niego stosowane, więc takie jest moje zdanie. Nie chciałbym podejmować decyzji pana Zbigniewa Ziobro - podsumował.

"Nie musicie go wsadzać do aresztu". Czarnek ponawia apel ws. Ziobry

Prowadzący przypomniał wypowiedź ministra Żurka, który argumentował, że azyl dla Ziobry, za którym wydano ENA, to nadszarpnięcie zaufania do systemu łapania przestępców. Czarnek dodał, że "nie słyszał" żeby jakikolwiek pospolity przestępca uciekał z kraju, uzyskał azyl w jakimkolwiek państwie Unii Europejskiej.

- Tymczasem azyl został udzielany panu ministrowi przez państwo członkowskie UE, przez Węgry, które jasno wskazują, że ten azyl został udzielony tylko dlatego, że w Polsce praworządność leży i trudno jest liczyć na sprawiedliwy proces w warunkach procesu politycznego, z którym amy do czynienia - podkreślił.

Przypomniał również jeden ze swoich apeli do kolegów z sejmowych ław. - Uchylcie immunitet Zbigniewowi Ziobro. Będzie się stawiał na przesłuchania. Nie musicie go wsadzać do aresztu w sytuacji, kiedy człowiek dopiero co jest na prostej po bardzo ciężkiej nowotworowej chorobie i podlega dalszemu procesowi diagnozy i kontroli - podkreślił Czarnek.

