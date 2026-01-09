Rada UE zatwierdziła umowę handlową z państwami Mercosur wraz z klauzulą ochronną. M.in. na ten temat rozmawiał Jacek Sasin z dziennikarzem Polsat News Markiem Tejchmanem w piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń".

ZOBACZ: Umowa Unia Europejska-Mercosur. Zapadła ostateczna decyzja

Poseł PiS przekonywał, że wejście w życie umowy Mercosur jest w interesie Niemiec, a polskie rolnictwo mocno na niej ucierpi.

WIDEO: Jacek Sasin o umowie UE-Mercosur



- Oczywiście, że (polskie rolnictwo - red.) upadnie. Będziemy mieli zalew towarów z Ameryki Południowej, które nie podlegają żadnym restrykcjom takim, jakim podlegają rolnicy i rolnictwo państw Unii Europejskiej - powiedział były minister aktywów państwowych.

"Doszło do zdrady interesów Polski"

Gość programu Polsat News przedstawił tezę, że premierowi Donaldowi Tuskowi mogło zależeć na wejściu tego porozumienia w życie.

- Przypomnę słowa premiera Tuska: "Nikt mnie nie ogra w Europie". Dzisiaj został koncertowo ograny, chociaż ja mam inne zdanie, czy ja uważam, że to ogranie Tuska jest pozorne, ponieważ on chciał, żeby Mercosur ta umowa weszła - przekonywał polityk.

- Doszło do zdrady interesów Polski i polskiego rolnictwa - oznajmił.

Dodał też, że domaga się przedstawienia przez polski rząd pełnej historii tego, jak próbowano przekonać inne kraje do zablokowania tej umowy.

ZOBACZ: Protesty przeciwko Mercosur. Szef Kancelarii Prezydenta apeluje do rządu

- Ja bym się chciał dowiedzieć, jakie działania zostały w tym zakresie podjęte. Bo tu dużo można tutaj opowiadać. Ja się pytam o konkrety. Proszę, niech ten rząd pokaże, jakie spotkania się odbyły, kto się z kim spotykał. Proszę pokazać korespondencję dyplomatyczną, która w tej sprawie się toczyła, kogo polski rząd przekonywał, jakie rządy przekonywał, jakich argumentów używał. Nie ma tego - zwrócił uwagę parlamentarzysta.

"Nie chce współpracy". Jacek Sasin o spotkaniu Tuska z Nawrockim

W programie poruszono też kwestię relacji Pałacu Prezydenckiego z rządem. W piątek premier Donald Tusk gościł u Karola Nawrockiego. Politycy zgodzili się współpracować ws. wewnętrznego bezpieczeństwa Polski, ale nie na innych płaszczyznach. Szef rządu wielokrotnie powtarzał, że nie widzi u głowy państwa woli dialogu i współpracy.

- Nie wierzę, po prostu w dobrą wolę ze strony Donalda Tuska. Donald Tusk wielokrotnie kłamał i nie mam żadnych wątpliwości, że zawsze wtedy, kiedy będzie to w jego interesie, będzie tak robił - stwierdził Jacek Sasin.

ZOBACZ: Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. "Sytuacja na świecie się zaognia"

- Interes Polski jest najważniejszy i na pewno dla pana prezydenta Nawrockiego - tak jest. Natomiast dla Donalda Tuska interes Polski nie jest najważniejszy. Ja mam tutaj potężne potężną wątpliwość w tej sprawie, a właściwie pewność, że tak nie jest - powiedział polityk opozycji.

- W wielu sprawach widzimy, że jest inaczej, chociażby w sprawie umowy z Mercosur, ale w wielu innych sprawach również. Na przykład dotyczących zatrzymania kluczowych inwestycji dla Polski - dodał.

