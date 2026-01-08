W piątek Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników przyjedzie do stolicy, by sprzeciwić się przyjęciu przez Unię Europejską umowy o handlu z państwami Mercosur. "Proceduralnie walczymy o wjazd ciągników. Dziś odbyły się wstępne ustalenia z Policją. Wielu z Was już jutro wyjeżdża na trasę, żeby dotrzeć na czas do stolicy" - przekazał w środę OOPR.

Podczas konferencji prasowej Zbigniew Bogucki poinformował, że w sobotę o godz. 10 prezydent Karol Nawrocki spotka się z rolnikami.

Podczas spotkania omówiona zostanie prezydencka inicjatywa ustawodawcza "Ochrona polskiej wsi", która w ocenie szefa kancelarii odpowiada na postulaty rolników. Zbigniew Bogucki podkreślił, że projekt nie był procedowany w Sejmie przez 151 dni i prace nad nim zostały podjęte dopiero w przeddzień protestów.

Szef kancelarii Karola Nawrockiego: To będzie trudny rok dla polskiego rolnictwa

- To będzie trudny rok dla polskiego rolnictwa z tym rządem, który - uwaga - po 151 dniach zaczął rozpatrywać, bo dzisiaj ma być Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projekt prezydencki, który dotyczy z jednej strony wydłużenia o 10 lat zakazu sprzedaży nieruchomości, przed wszystkim ziemi, ale też innych nieruchomości zasobu rolnego skarbu państwa, ale także zmienia preambułę do tzw. ustawy-konstytucji rolnictwa, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - powiedział Zbigniew Bogucki.

- Projekt prezydencki daje i to jest niezwykle ważny instrument polskiemu rządowi, żeby powstrzymać Mercosur bez względu na to, jaka będzie decyzja Unii Europejskiej - przekazał szef kancelarii Karola Nawrockiego.

- 151 dni ta ustaw leżała, ten projekt prezydencki, leżał i dopiero na dzień przed protestami rząd się reflektuje i próbuje ten projekt rozpoznać. Zobaczymy oczywiście, jakie będą losy tego projektu - przekazał szef kancelarii Karola Nawrockiego.

Ustawa "Ochrona polskiej wsi". Bogucki: "Sprawdzam" dla rządzących

Według Zbigniewa Boguckiego złożony na początku grudnia projekt rządowy jest ograniczony w stosunku do projektu prezydenckiego. Różnica w postaci zmiany w preambule do ustawy kształtowaniu ustroju rolnego może w ocenie szefa kancelarii prezydenta służyć ochronie interesu polskich rolników.

- Projekt prezydencki daje i to jest niezwykle ważny instrument polskiemu rządowi (...), żeby powstrzymać Mercosur bez względu na to, jaka będzie decyzja Unii Europejskiej - powiedział Bogucki.

- Jeśli by doszło do podpisania, to poprzez zmianę preambuły ustawy kształtowaniu ustroju rolnego rząd - poprzez procedury, które obowiązują w Polsce, polski Trybunał Konstytucyjny, polski wymiar sprawiedliwości, będzie miał instrument ku temu, by zablokować szkodliwą dla polskiego rolnictwa, można powiedzieć, że rozkładające polskie, ale też europejskie rolnictwo ustawę - powiedział Zbigniew Bogucki.

- Podstawą ustroju są gospodarstwa rodzinne i te gospodarstwa polskie, gospodarstwa rodzinne, mają być chronione przed napływem produktów spoza Unii Europejskiej - przekazał szef kancelarii prezydenta.

- To jest także "sprawdzam" dla rządzących, czy rzeczywiście chcą zablokować Mercosur. Bez względu na to, jaka będzie decyzja innych państw Unii Europejskiej, bez względu na to, czy uda się zbudować mniejszość blokującą - ocenił polityk.

