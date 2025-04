W obliczu rosnącej liczby osób zmagających się z nadciśnieniem naukowcy proponują inne podejście do jego kontroli. Najnowsze badania sugerują, że istotna może być równowaga między poziomem sodu a potasu w organizmie, a szczególnie zwiększenie potasu w diecie. Można to zrobić, sięgając po suszone morele lub banany.

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Waterloo (Kanada), kierowany przez prof. Anitę Layton, specjalistkę w dziedzinie matematyki stosowanej i biologii matematycznej, wskazuje, że skuteczniejszą metodą obniżenia ciśnienia krwi może być zwiększenie ilości potasu, a nie jedynie ograniczenie sodu. Według ich analiz to właśnie stosunek potasu do sodu ma ogromne znaczenie dla zdrowia serca.

Potas kontra sód. Nowe spojrzenie na ciśnienie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 1,3 mld dorosłych na całym świecie zmaga się z nadciśnieniem tętniczym - głównym czynnikiem ryzyka chorób serca i udaru. Schorzenie to powiązane jest także z niewydolnością nerek, zaburzeniami rytmu serca czy demencją. Dlatego tak ważne staje się poszukiwanie skutecznych metod profilaktyki i leczenia.

ZOBACZ: Seniorze, wystarczy dwa razy dziennie. Ten domowy sok ratuje jelita

Melissa Stadt, doktorantka na Wydziale Matematyki Stosowanej Uniwersytetu w Waterloo i główna autorka badania, zauważa, że ludzki organizm ewoluował, spożywając dietę bogatą w potas i ubogą w sód, czyli taką, jaką odżywiali się nasi przodkowie. Współczesna zachodnia dieta wygląda odwrotnie: zawiera dużo soli i niewiele warzyw oraz owoców, czyli naturalnych źródeł potasu. To może tłumaczyć, dlaczego nadciśnienie częściej występuje w krajach uprzemysłowionych.

Aby zrozumieć wpływ potasu i sodu na ciśnienie krwi, naukowcy z Waterloo wykorzystali zaawansowany model matematyczny. Co ciekawe, pozwolił on przeanalizować zależności fizjologiczne bez potrzeby ingerowania w organizm człowieka czy zwierzęcia. To etyczna metoda, która może zrewolucjonizować badania nad chorobami układu krążenia.

Jak działa potas?

Potas i sód to elektrolity - minerały, które pomagają w przewodzeniu impulsów elektrycznych, regulują pracę mięśni (w tym serca) i utrzymują prawidłowy poziom płynów w organizmie. Ich równowaga jest ważna dla utrzymania właściwego ciśnienia krwi.

Prosty trik na nadciśnienie. W jaki sposób regularnie spożywać te owoce?

Zwiększenie spożycia potasu np. poprzez jedzenie bananów, brokułów czy awokado, może pomóc w przywróceniu tej równowagi i wesprzeć pracę układu krążenia.

Owoce bogate w potas

Wśród owoców szczególnie bogatych w potas wyróżniają się suszone morele, które zawierają aż 1666 mg tego pierwiastka w 100 g. Dobrym źródłem potasu są również banany (395 mg/100 g), awokado (600 mg/100 g) oraz kiwi (290 mg/100 g). Produkty te z łatwością można włączyć do codziennej diety - jako dodatek do owsianki, sałatki, koktajlu czy zdrowej przekąski w ciągu dnia.

ZOBACZ: Skutki picia herbaty, o których mało kto wie. Czy codzienny napar szkodzi zdrowiu?

Jeśli dalsze badania potwierdzą zależność między potasem a regulacją ciśnienia, codzienne sięganie po owoce bogate w ten pierwiastek może stać się prostą i skuteczną strategią wspierającą zdrowie serca.

red. / Polsatnews.pl