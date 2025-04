Nie każdy opiekun psa oczekuje, że będzie on tryskał energią. Dla wielu seniorów idealny kompan to taki, który daje poczucie bliskości, nie wymaga godzin biegania i wnosi w codzienność spokój oraz rutynę. Które rasy psów najlepiej wpisują się w ten obraz?

Choć psy kojarzą się z radosną aktywnością, nie każda rasa potrzebuje ciągłych spacerów czy stymulacji. Dla osób starszych, które szukają psa "na emeryturę", który nie będzie niszczył przedmiotów czy ciągnął zawzięcie na smyczy, ważne są takie cechy zwierzęcia jak: cierpliwość, niski poziom lęku separacyjnego i potrzeba bliskości z opiekunem.

Bichon frise. Uroczy pies bez nerwów

Bichon frise to niewielki pies z grupy ras do towarzystwa. Charakteryzuje się wysoką tolerancją na zmiany otoczenia oraz przyjaznym nastawieniem do ludzi. Nie wykazuje skłonności do agresji ani nadmiernego szczekania. Ze względu na swoje rozmiary i łatwość w nawiązywaniu relacji, bichon frise dobrze odnajduje się w codziennym życiu osób starszych. Należy jednak pamiętać, że ten piesek potrzebuje regularnej pielęgnacji sierści.

Cavalier King Charles Spaniel. Pies do przytulania

Cavalier to jedna z najchętniej polecanych ras dla osób starszych. Psy te wyróżniają się dużą łagodnością, umiarkowanym poziomem energii i potrzebą bliskości z człowiekiem. Nie są hałaśliwe, za to bardzo przywiązują się do swojego opiekuna.

Dzięki niewielkiej posturze i łagodnemu usposobieniu, nie potrzebuje wielkiego ogrodu ani długich spacerów - wystarczy mu codzienna bliskość opiekuna.

Shih tzu. Dumny, ale łagodny domownik

Shih tzu to rasa wywodząca się z Chin, przez wieki hodowana jako pies do towarzystwa. Psy te zachowują wysoki poziom niezależności, a jednocześnie bardzo przywiązują się do właściciela. Ich temperament jest zrównoważony, a zachowanie spokojne.



To pies, który najlepiej czuje się w domowym zaciszu i nie przepada za zbyt dużym zamieszaniem. Nie potrzebuje mnóstwa ruchu, za to uwielbia bliskość i stały rytm dnia. Wymaga nieco więcej troski przy pielęgnacji, bo jego sierść wymaga czesania lub wizyt u groomera.

Golden retriever. Spokojny olbrzym z sercem dziecka

Golden retriever od lat znajduje się wśród psów rekomendowanych dla seniorów. Decyduje o tym jego wyjątkowa stabilność emocjonalna, cierpliwość i bardzo dobre relacje z ludźmi, także w przypadku dzieci i osób starszych.

Golden lubi spacery, ale nie potrzebuje forsownego wysiłku - wystarczy codzienna porcja ruchu. To pies, który z radością dotrzyma kroku w spokojnym tempie, a jego usposobienie sprawia, że łatwo się z nim dogadać, nawet bez doświadczenia w szkoleniu.

Mops. Amator relaksu i domowego leniuchowania

Mopsy to rasa o charakterze spokojnym, nieco flegmatycznym. Psy te najlepiej odnajdują się w warunkach domowych, preferując odpoczynek i bliskość właściciela ponad intensywną aktywność fizyczną.

Warto wspomnieć, że mopsy nie przepadają za upałem, dlatego najlepiej czują się w umiarkowanej temperaturze. Lubią spokojny tryb życia, a ich apetyt potrafi być niemały, dlatego trzeba pilnować wagi. To jednak wierni i łagodni towarzysze - idealni do wspólnego odpoczywania.

red. / Polsatnews.pl