Te psy żyją najdłużej. Idealny wybór dla seniorów, którzy chcą przyjaciela na lata

Wybór psa to decyzja na lata, a czasem na więcej, niż można się spodziewać. Niektóre rasy potrafią dożyć nawet dwóch dekad, zachowując energię i dobre zdrowie. Jakie psy żyją najdłużej i dlaczego właśnie one są świetnym wyborem dla osób starszych? Oto rasy, które dają najwięcej wspólnych chwil.

Nie tylko geny decydują o długości życia psa. Ogromne znaczenie mają również styl życia, dieta, poziom aktywności oraz regularna opieka weterynaryjna. Mimo to niektóre rasy statystycznie żyją dłużej niż inne.

Najczęściej są to psy mniejsze, o łagodnym temperamencie i zrównoważonej kondycji fizycznej. Dla seniorów oznacza to jedno, wybierając konkretną rasę, można zwiększyć szansę na to, że czworonożny przyjaciel będzie towarzyszył przez wiele wspólnych lat.

W zestawieniu uwzględniono rasy, które nie tylko słyną z długowieczności, ale też dobrze odnajdują się w spokojnym, domowym rytmie życia.

Chihuahua. Najmniejszy, ale długowieczny

Chihuahua, to rasa wyjątkowo odporna i zaskakująco pewna siebie. Ma niewielkie potrzeby ruchowe, ale dużo energii, która wnosi życie do każdego domu. Ten drobny piesek może żyć nawet 18-20 lat.

Dla seniorów to idealny kompan do codziennych rytuałów i spokojnych spacerów. Lubi być blisko człowieka, a jego rozmiar sprawia, że świetnie odnajduje się w małych mieszkaniach.

Toy pudel. Inteligencja i dobre zdrowie

Toy pudle żyją około 16-18 lat, a przy odpowiedniej opiece - nawet dłużej. Są bardzo inteligentne, lojalne i podatne na naukę, a to ułatwia codzienną opiekę.

Dodatkowy atut? Nie linieją, co czyni je świetnym wyborem także dla alergików. Seniorzy cenią je za stabilny charakter i elegancki wygląd. A brak konieczności codziennego odkurzania sierści ułatwia osobie starszej utrzymanie porządku w domu.

Shih tzu. Król długowieczności z Dalekiego Wschodu

Ten pies o królewskim rodowodzie potrafi żyć ponad 15 lat. Shih tzu to spokojny, przywiązujący się do opiekuna pies, który dobrze odnajduje się w domowym rytmie i nie wymaga intensywnych aktywności.

Choć jego długa sierść wymaga pielęgnacji, wiele osób uznaje to za przyjemny rytuał i formę budowania więzi.

Yorkshire terrier. Mały wojownik z dużym sercem

Yorki żyją średnio 14-17 lat, a niektóre osobniki biją rekordy długowieczności. To psy pełne energii, ale potrafiące też godzinami wtulać się we właściciela. Mimo żywiołowości są stosunkowo łatwe w prowadzeniu. Dla aktywnych seniorów to rasa, która dostarcza rozrywki i towarzystwa, a przy tym rzadko choruje, co ogranicza stres związany z opieką zdrowotną.

Maltańczyk. "Biały pluszak" na lata

Maltańczyki żyją zazwyczaj 14-16 lat i często zachowują bardzo dobrą kondycję do późnej starości. To rasa łagodna, wrażliwa, a przy tym bardzo oddana człowiekowi.

Świetnie nadają się dla osób szukających spokojnego towarzysza i dobrze odnajdują się w codziennym rytmie seniora - bez zbędnego chaosu, za to z dużą dozą czułości.

red. / polsatnews.pl