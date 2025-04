Zodiakalni miliarderzy. Osoby spod tych znaków najczęściej osiągają fortunę 

"Forbes" co roku publikuje listę najbogatszych ludzi na świecie. Ich majątki są wyceniane na setki miliardów dolarów, a nazwiska z czołówki zestawienia budzą zainteresowanie na całym świecie.

Choć magazyn nie zajmuje się astrologią, daty urodzenia miliarderów potrafią zaintrygować. W przygotowanej na podstawie danych "Forbes" analizie, (z marca 2025 r.) uwzględniono 20 osób zajmujących najwyższe pozycje w rankingu. Który znak zodiaku pojawia się w tym gronie najczęściej?"

Ognisty i odważny. Baran (21 marca - 19 kwietnia)

Barany są znane z odwagi, inicjatywy i błyskawicznego działania. To znak, który nie czeka na okazje, bo on sam je tworzy. Uznawany za urodzonego pioniera. Baran często wybiera drogę nowatorską i ryzykowną. W świecie biznesu może to przekładać się na szybko podejmowane decyzje. Osoby spod tego znaku rzadko się wycofują, ponieważ są zdeterminowane, skoncentrowane na celu i gotowe walczyć o swoje.

Przykłady najbogatszych miliarderów o tym znaku zodiaku:

Larry Page

Amancio Ortega

Steve Ballmer

Mukesh Ambani

Charyzmatyczny i pewny siebie. Lew (23 lipca - 22 sierpnia)

Lwy to urodzeni liderzy. Są przebojowi, ambitni i lubiący być w centrum uwagi. Ten ognisty znak ma w sobie naturalną charyzmę, dzięki której potrafi przyciągać ludzi i budować silne zespoły. Lwy nie boją się odpowiedzialności, często sięgają po władzę i potrafią z nią dobrze funkcjonować.

W świecie biznesu działają z rozmachem, a ich działania często mają długofalowy charakter. Cenią prestiż, ale nie boją się ciężkiej pracy, jeśli prowadzi ona do sukcesu.

Najbogatsze Lwy:

Larry Ellison

Warren Buffett

Sergey Brin

Przenikliwy i zdeterminowany. Skorpion (23 października - 21 listopada)

Skorpiony są znane z wewnętrznej siły, intuicji i zdolności do działania w trudnych sytuacjach. Ten znak wodny ma naturę stratega. Ot, potrafi planować na wiele kroków do przodu, analizować i dostrzegać to, co umyka innym. W biznesie często działa konsekwentnie, niekiedy z ukrycia, ale zawsze z dużym wpływem. Skorpiony nie boją się transformacji, zmieniają otoczenie albo samych siebie, jeśli wymaga tego droga do celu.

Przykłady najbogatszych miliarderów ze znakiem Skorpiona:

Rob Walton,

Bill Gates.

Wizjoner z misją. Wodnik (20 stycznia - 18 lutego)

Wodnik to znak, który często wyprzedza swoje czasy, zarówno myśleniem, jak i podejmowanymi działaniami. Przedstawiciele tego znaku są niezależni, nowatorscy i skupieni na tworzeniu rozwiązań, które mogą zmieniać świat.

W biznesie często kierują się nie tylko zyskiem, ale też ideą. Dla Wodnika ważna jest wolność (również ta finansowa), ale zdobyta na własnych warunkach. To osoby, które potrafią łączyć wizję z działaniem.

Ci miliarderzy mają znak Wodnika:

Michael Bloomberg,

Carlos Slim Helu.

Kto jest najbogatszy na świecie? To oni znajdują się w pierwszej dwudziestce

W zestawieniu najbogatszych ludzi świata według magazynu "Forbes" znajdują się nazwiska, które od lat nie schodzą z czołówek rankingów.

AP/Matt Rourke Elon Musk jest zodiakalnym rakiem

Majątki tych osób sięgają setek miliardów dolarów i w dużej mierze kształtują globalną gospodarkę. Wśród najbogatszych 20 osób na świecie znajdują się m.in.:

Elon Musk (Rak) - 342 mld dolarów,

Mark Zuckerberg (Byk) - 216 mld dolarów,

Jeff Bezos (Koziorożec) - 215 mld dolarów,

Larry Ellison (Lew) - 192 mld dolarów,

Bernard Arnault (Ryby) - 178 mld dolarów,

Warren Buffett (Lew) - 154 mld dolarów,

Larry Page (Baran) - 144 mld dolarów,

Sergey Brin (Lew) - 138 mld dolarów,

Amancio Ortega (Baran) - 124 mld dolarów,

Steve Ballmer (Baran) - 118 mld dolarów,

Rob Walton (Skorpion) - 110 mld dolarów,

Jim Walton (Bliźnięta) - 109 mld dolarów,

Bill Gates (Skorpion) - 108 mld dolarów,

Michael Bloomberg (Wodnik) - 105 mld dolarów,

Alice Walton (Waga) - 101 mld dolarów,

Jensen Huang (Ryby) - 98,7 mld dolarów,

Mukesh Ambani (Baran) - 92,5 mld dolarów,

Carlos Slim Helu (Wodnik) - 82,5 mld dolarów,

Françoise Bettencourt Meyers (Rak) - 81,6 mld dolarów

red. / Polsatnews.pl