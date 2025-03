Badanie przewiduje demencję na wiele lat przed objawami. Wystarczy spojrzeć na krew

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu McGilla w Montrealu sugerują, że prosty test krwi może pozwolić na przewidzenie rozwoju demencji na wiele lat przed pojawieniem się pierwszych objawów. Odkrycie to może mieć znaczenie dla wczesnej diagnozy i leczenia tej choroby. Na czym polegał eksperyment?

Idiopatyczne zaburzenie zachowania w fazie snu REM (iRBD) to schorzenie, w którym osoby doświadczają niekontrolowanych ruchów podczas snu, odgrywając treści swoich marzeń sennych. Zaburzenie iRBD jest silnie związane ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się choroby Parkinsona oraz otępienia z ciałami Lewy'ego. To ostatnie schorzenie charakteryzuje się utratą pamięci, osłabieniem funkcji poznawczych, omamami wzrokowymi i problemami z poruszaniem się.

Biomarkery we krwi jako wskaźnik ryzyka

Badacze z Uniwersytetu McGill odkryli, że test krwi pierwotnie opracowany do wykrywania choroby Alzheimera może pomóc w identyfikacji pacjentów z iRBD, u których istnieje zwiększone ryzyko rozwoju otępienia z ciałami Lewy'ego. Test ten analizuje dwa białka obecne we krwi - biomarkery Alzheimera, co pozwala na wczesne wykrycie choroby neurodegeneracyjnej.

W badaniu wzięło udział 150 pacjentów cierpiących na iRBD. Naukowcy pobrali próbki ich krwi i poszukiwali wspomnianych biomarkerów, a następnie przez kilka lat monitorowali stan ich zdrowia. Wyniki były zaskakujące - test przeprowadzony cztery lata wcześniej przewidział rozwój demencji u niemal 90 proc. pacjentów, u których choroba faktycznie się rozwinęła.

Nowe spojrzenie na neurodegradację

Badanie, opublikowane w czasopiśmie "Brain", sugeruje, że wczesne stadia choroby Parkinsona i Alzheimera mogą mieć więcej wspólnego, niż dotychczas sądzono.

Pixabay Badanie przewiduje demencję na wiele lat przed objawami

Pierwsza autorka badania, dr Aline Delva, stypendystka The Neuro (Montreal Neurological Institute-Hospital) w czasie prowadzenia badań, zauważyła, że terapie stosowane w leczeniu choroby Alzheimera mogą mieć potencjał w przypadku pacjentów cierpiących na zaburzenia snu REM. Istnieje szansa, że wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia mogłoby zapobiec rozwojowi otępienia z ciałami Lewy'ego.

Zespół badaczy planuje rozszerzenie badań w celu potwierdzenia skuteczności testu w przewidywaniu ryzyka demencji u pacjentów z rozpoznaną chorobą Parkinsona oraz w innych grupach zagrożonych otępieniem z ciałami Lewy'ego.

Dalsze perspektywy w diagnostyce i terapii demencji

Badanie zostało wsparte przez Kanadyjski Instytut Badań nad Zdrowiem oraz firmę F. Hoffmann-La Roche Ltd. Wyniki tej pracy mogą otworzyć nowe ścieżki w diagnostyce i terapii chorób neurodegeneracyjnych, oferując pacjentom szansę na wcześniejszą interwencję i poprawę jakości życia.

Wczesne wykrycie biomarkerów może umożliwić lekarzom podjęcie działań terapeutycznych jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, a to może przyczynić się do spowolnienia jej progresji i zwiększenia skuteczności leczenia.

red. / polsatnews.pl