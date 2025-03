Dobry sen poprawia nastrój i koncentrację, zmniejsza ryzyko chorób, wzmacnia odporność oraz zapewnia równowagę hormonalną. Jego niedobór negatywnie wpływa na wiele obszarów funkcjonowania organizmu. Badania amerykańskich naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco wskazują na związek między zaburzeniami snu a gorszym stanem zdrowia mózgu.

Badania potwierdzają. Zły sen oznacza "starszy" mózg

Wyniki prac opublikowano w magazynie naukowym "Neurology". Przedstawiono w nim analizę dotyczącą jakości snu u 589 osób, które w momencie rozpoczęcia eksperymentów miały średnio 40 lat. Badanych podzielono na trzy grupy. 70 proc. z nich trafiło do grona o niskiej (0-1) liczbie problemów ze snem. Średnie (2-3) trudności miało 22 proc. Powyżej trzech kłopotów odnotowano u 8 proc.

Uczestników obserwowano przez kilkanaście lat, a do kontroli wykorzystano między innymi rezonans magnetyczny. Co udało się ustalić? Otóż u osób mających więcej niż trzy dolegliwości związane ze snem mózg wykazywał oznaki przyspieszonego starzenia o średnio 2,6 roku w porównaniu do tych, które nie miały problemów ze snem lub doświadczały ich sporadycznie. W grupie ze średnią liczbą zaburzeń ten efekt wynosił 1,6 roku.

Największy wpływ na ten proces miały niskiej jakości sen, trudności z zasypianiem i utrzymaniem ciągłości snu oraz zbyt wczesne wybudzanie się. Co istotne, naukowcy zaznaczają, że badanie nie dowodzi bezpośredniego wpływu zaburzeń snu na stan mózgu, lecz wskazuje na wyraźną korelację między jakością snu a jego kondycją.

Jak skomentowała jedna z autorek badań, dr Kristine Yaffe, wyniki te podkreślają, jak ważne jest wczesne diagnozowanie i leczenie problemów ze snem. Wskazała na istotną rolę regularności snu, aktywnego trybu życia oraz unikania przed snem kofeiny i alkoholu. Wśród skutecznych metod wymieniła także techniki relaksacyjne.

"Przyszłe badania powinny skupić się na poszukiwaniu nowych sposobów poprawy jakości snu i badaniu jego długoterminowego wpływu na zdrowie mózgu u młodszych osób" - zaznaczyła.

Jak dobrze spać?

W świetle tych rezultatów warto pamiętać o kilku zasadach, które opublikowano w serwisie pacjent.gov.pl, prowadzonym przez resort zdrowia i NFZ. Wśród rekomendacji dotyczących zdrowego snu znajdują się m.in.:

stałe godziny wstawania i zasypiania,

regularna aktywność fizyczna,

redukcja stresu,

unikanie pobudzających używek,

rezygnacja z drzemek po godzinie 15:00,

spożywanie ostatniego posiłku 2-3 godziny przed snem,

ograniczenie ekspozycji na sztuczne światło nocą.

Według danych z serwisu dorośli śpią średnio siedem godzin na dobę. Noworodki mogą przesypiać nawet 20 godzin, nastolatkowie potrzebują 8,5–9 godzin, a osoby w wieku 60 lat zazwyczaj śpią około sześciu godzin.

red / polsatnews.pl