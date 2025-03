Ludzie mają zdolność adaptacji do życia nawet w najtrudniejszych warunkach. Doskonale świadczą o tym osady na dalekich peryferiach Syberii, gdzie występują skrajnie niskie temperatury i surowy klimat. To tam znajduje się najzimniejsze miasto świata, które bije rekordy w tej klasyfikacji.

Gdy w Polsce temperatura spada w okolice 0 stopni, to narzekamy na chłód. Dla mieszkańców rosyjskiego Jakucka to temperatura, o jakiej często mogą pomarzyć. Niczym nadzwyczajnym nie jest bowiem tam aż minus 38 stopni Celsjusza.

Jakuck to najzimniejsze miasto na świecie. Gdzie padł rekord niskiej temperatury?

Bez wątpienia republika Jakucji na Syberii nie jest przyjemnym miejscem do życia. W grudniu 2023 roku w miejscowości Ojmiakon temperatura spadła aż do minus 58 stopni, a odczuwalna wynosiła minus 63 stopnie.

Za najzimniejsze duże miasto na świecie uznaje się Jakuck. Średnia temperatura zimą wynosi tam aż minus 38,6 stopni Celsjusza. To skrajnie trudne warunki do życia. Latem jest trochę lepiej, jednak trwa ono dosłownie kilka tygodni. Wówczas średnie temperatury zbliżają się do 20 stopni.

Rekord zimna padł w małej wiosce Ojmiakon. To tam odnotowano dotychczas najniższą temperaturę na Ziemi. W miejscowości tej zmierzono aż minus 71,2 stopnie Celsjusza. Nic dziwnego, że żyje tam tylko około 500 osób, wliczając to naukowców z pobliskich baz przy biegunie.

Dla porównania, najniższa temperatura odnotowana w samym Jakucku wynosiła minus 64,4 stopni Celsjusza, a najwyższa w historii to 38,4 stopni. To oznacza, że amplituda pomiędzy najcieplejszym i najmroźniejszym dniem w roku może wynieść nawet 100 stopni Celsjusza. Jak funkcjonować w tak skrajnych warunkach klimatycznych?

Życie wymaga regularnego ruchu

Życie przy niskich temperaturach wymaga stałego przebywania w ruchu. Nie sposób postać kilka minut w jednym miejscu. Mogłoby to skończyć się tragicznie. To sprawia, że mieszkańcy Jakucka i okolic wyglądają, jakby ciągle się gdzieś spieszyli. Tak naprawdę chodzi o to, aby utrzymywać odpowiednie krążenie. Oczywiście pomagają w tym też grube ubrania.

Ryby sprzedawane bez opakowań i szwankująca elektronika

W dalekiej Jakucji jest tak zimno, że nie ma sensu używać chłodziarek. Mrożone ryby sprzedawane są na bazarze na sztuki bez dodatkowych pudełek. Wszystko dlatego, że przy tak skrajnie niskich temperaturach niemożliwym jest, aby się popsuły.

Z czym jeszcze kojarzy się zimowa Jakucja? Na pewno ze szwankującą elektroniką. Przykładowo naładowany telefon może rozładować się już w kilka minut. Jeżeli chcesz z niego korzystać, to musisz mieć specjalne etui zabezpieczające. Najlepiej z telefonu korzystać w pomieszczeniach z ogrzewaniem, aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem.

Syberyjska Jakucja to doskonały przykład tego, że człowiek jest w stanie mieszkać wszędzie i przyzwyczaić się do każdych warunków. Nawet wtedy, gdy żyje w najzimniejszym mieście świata.

