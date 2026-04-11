Nawet srogie zimy nie ograniczają populacji kleszczy. Jak wyjaśnia prof. Joanna N. Izdebska z Uniwersytetu Gdańskiego, pajęczaki te potrafią przetrwać niskie temperatury dzięki diapauzie (przerwie w żerowaniu).

Dodatkowo samice składają nawet do 20 tysięcy jaj, co kompensuje straty w populacji. Miniona, sroga zima nie spowoduje więc, że kleszczy będzie mniej. W niektórych regionach Polski mowa już o inwazji.

Gdzie jest najwięcej kleszczy?

Wbrew popularnemu wciąż przekonaniu kleszcze nie spadają z drzew. Ich naturalna strefa bytowania znajduje się znacznie niżej, zwykle na wysokości od kilku centymetrów do około jednego metra nad ziemią. Najczęściej można je spotkać w trawach, paprociach oraz na niskich krzewach (szczególnie wzdłuż ścieżek i na obrzeżach lasów, gdzie mają łatwy dostęp do żywicieli).

Dla ich wzmożonej aktywności duże znaczenie ma mikroklimat. Kleszcze preferują miejsca wilgotne, zacienione i osłonięte od wiatru. Zgodnie z opublikowanymi informacjami przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowie Wielkopolskim - optymalne warunki to duża wilgotność powietrza przekraczająca 80 proc. oraz temperatura powyżej 7 st. Celsjusza w ciągu doby.

Największe zagęszczenie pasożytów występuje w lasach liściastych i mieszanych, ale coraz częściej pojawiają się także w przestrzeni miejskiej, czyli w parkach, na skwerach czy w ogródkach działkowych. Szczególnie sprzyjają im tereny podmokłe oraz miejsca o gęstej, nieskoszonej trawie.

Regiony Polski, w których kleszczy jest najwięcej

Na stronie ciemnastronawiosny.pl dostępna jest interaktywna mapa kleszczy, tworzona na podstawie danych użytkowników. Z aktualnych danych (stan na 9 kwietnia 2026 r.) wynika, że odnotowano blisko 1067 zgłoszeń.

Najwyższa aktywność pajęczaków występuje w:

okolicach Łodzi i centralnej Polski - ok. 535 zgłoszeń

Mazowsza (okolice Warszawy) - ok. 181 zgłoszeń

Małopolski (okolice Krakowa) - ok. 102 zgłoszenia

Pomorza - ok. 97 zgłoszeń

Wielkopolski - ok. 34 zgłoszenia

Dolnego Śląska - ok. 27 zgłoszeń

Lubelskiego - ok. 19 zgłoszeń

- Niska trawa i wydeptana często uczęszczana ścieżka stwarzają pozory bezpieczeństwa, ale niestety za każdym razem gdy się wybiorę na spacer z pieskiem zgarniany razem po conajmniej pięć kleszczy... - zgłasza użytkownik na terenie Podklasztorza w Sulejowie (woj. łódzkie).

grafika przygotowana na podstawie mapy kleszczy ze strony ciemnastronawiosny.pl Mapa kleszczy w Polsce według danych z kwietnia 2026 roku

To wtedy kleszcze są najbardziej aktywne

Jak tłumaczy prof. dr hab. Joanna N. Izdebska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego na stronie Uniwersytetu:

"W naszym klimacie typowe dla kleszczy pospolitych są dwa szczyty aktywności (wiosenny i jesienny), przy dwóch okresach diapauzy - zahamowaniu aktywności w zdobywaniu żywicieli (zimowym i letnim)".

Sezon aktywności kleszczy trwa od lutego do listopada, a przy łagodnych zimach - niemal cały rok. Największe ryzyko ukąszenia przypada jednak na okresy poza diapauzą:

maj-czerwiec (pierwszy szczyt)

wrzesień-październik (drugi szczyt)

Aktywność rośnie po deszczach i w ciepłe, wilgotne dni. Spada podczas upałów oraz w okresach suszy.

Wikimedia Commons Profesor Joanna N. Izdebska tłumaczy, kiedy kleszcze są najbardziej aktywne

Konsekwencje inwazji kleszczy w Polsce

Najpoważniejszym skutkiem rosnącej liczby pajęczaków jest wzrost zachorowań na choroby odkleszczowe.

Jak wynika z raportu ATOM z 2025 roku opracowanego na podstawie danych pozyskanych z biuletynów rocznych PZH - w 2020 r. odnotowano 20 150 przypadków boreliozy, a w 2023 roku już 25 285. Liczba zachorowań w ostatnich latach utrzymuje się na poziomie 20-25 tys. rocznie

Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie pacjent.gov.pl, notuje się także wzrost przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. W 2023 roku zgłoszono 661 przypadków, a w 2024 roku już 793.

