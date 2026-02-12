Kiedyś rarytas, dziś niemal zapomniane. Ten przysmak PRL-u to bomba witamin

W realiach PRL-u mięso było towarem deficytowym, dostępnym na kartki. Podroby stanowiły tańszą i łatwiej dostępną alternatywę, która pozwalała przygotować sycące posiłki.

Podroby mają swoją historię. Dziś z powrotem wracają do łask

Dla wielu podroby są symbolem kuchni minionej epoki, podroby od wieków stanowiły ważny element diety w różnych kulturach. Już w starożytnym Egipcie spożywano wątroby, serca i nerki, a część organów miała także znaczenie rytualne. W średniowiecznej Europie pasztety trafiały na stoły szlachty, podczas gdy pozostałe części: jelita, płuca czy żołądki, wykorzystywano w kuchni ludowej.

W XX wieku, szczególnie w okresach wojen i kryzysów, ich znaczenie jeszcze wzrosło. Były tanie, łatwo dostępne i bardzo odżywcze. Obecnie, wraz z rosnącą świadomością żywieniową, ponownie interesują dietetyków i szefów kuchni, a w restauracjach fine dining pojawiają się w nowoczesnych wariantach.

Co dziś zaliczamy do podrobów?

Według danych przywoływanych w publikacji dotyczącej produkcji i spożycia mięsa w Polsce na tle UE i świata (A. Zielińska-Chmielewska), przeciętny Polak spożywa rocznie około 35 kg podrobów.

W sklepach wciąż można znaleźć szeroki wybór tego typu produktów. Najczęściej są to:

wątroby,

serca,

nerki (cynaderki),

płuca

czy mózg .

W kuchni wykorzystuje się również żołądki i jelita, a czasem elementy głowy i kończyn: ozory, policzki czy uszy. Rzadziej spotyka się grasicę czy jądra, a także produkty krwawe, takie jak krew i szpik.

Wątroba jest uznawana za "superfood"

Podroby należą do produktów o bardzo wysokiej gęstości odżywczej. Według literatury naukowej dostarczają:

pełnowartościowego białka,

witamin z grupy B (zwłaszcza B12),

łatwo przyswajalnego żelaza hemowego,

cynku,

fosforu

i miedzi .

Wątroba wyróżnia się szczególnie wysoką zawartością witaminy A, przez co uznawana jest za "superfood", natomiast serca i nerki są dobrym źródłem witamin wspierających układ nerwowy i krwiotwórczy. Badania podkreślają jednocześnie, że ze względu na obecność cholesterolu podroby powinny pojawiać się w diecie z umiarem, jako element zróżnicowanego jadłospisu.

Niedoceniane płuca. Są lekkie i sycące

Wśród podrobów szczególnie rzadko wybierane są płuca. A szkoda, bo są niskokaloryczne (100 g dostarcza około 90-120 kcal) – i zawierają 15-20 g białka, przy niewielkiej ilości tłuszczu (2-5 g). Dzięki temu mogą sprawdzić się w diecie osób, które chcą ograniczyć kaloryczność posiłków bez rezygnacji z sytości.

Płuca dostarczają witamin:

B2,

B3,

B6

i B12

a także żelaza,

fosforu,

miedzi,

cynku

i selenu .

Zawarty w nich kolagen i elastyna odgrywają rolę w utrzymaniu sprawnych stawów i elastyczności tkanek.

Prosty sposób na duszone płuca wieprzowe

Przygotowanie dania z płuc nie jest skomplikowane. Około 500 g płuc należy pokroić na mniejsze kawałki. Na maśle podsmażyć cebulę i czosnek, dodać mięso, przyprawić solą, pieprzem i ziołami, a następnie zalać wodą. Całość dusić pod przykryciem przez 30–40 minut. Na koniec doprawić do smaku octem lub sokiem z cytryny. Najlepiej podawać z ziemniakami lub kaszą.

