Kierowcy przeszli samych siebie. Najzabawniejsze tablice rejestracyjne

Zdjęcia oryginalnych rejestracji błyskawicznie obiegają media społecznościowe i zdobywają setki reakcji, wywołując uśmiech zarówno u kierowców, jak i pieszych.

Polacy mają fantazję. Najbardziej pomysłowe rejestracje

Niektóre indywidualne rejestracje z polskich dróg imponują poczuciem humoru lub dystansem właściciela. Część z nich stała się rozpoznawalna na tyle, że trafiła do internetowych baz i galerii.

Wśród najczęściej udostępnianych propozycji pojawiają się m.in.:

K0 CICA

Z0 OMBIE

K0 CHANA

K0 NIEC

K0 SMITA

D0 SETKI

B0 GACZ

B0 TAK

A także równie kreatywne: P0 BABCI, P2 FBI, C0 ZJESZ, O0 OO0O.

Jak widać, nawet urzędowy element wyposażenia samochodu może stać się polem do wyrażenia siebie.

Jak uzyskać indywidualną tablicę? Formalności i koszty

Osoby zainteresowane własnym napisem muszą złożyć wniosek w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejsca zamieszkania i przedstawić podstawowe dokumenty: dowód tożsamości oraz dane pojazdu.

Możliwości personalizacji są jednak ograniczone. Początkowy fragment tablicy jest przypisany do konkretnego powiatu i województwa, a dowolność dotyczy jedynie dalszej części numeru. Ministerstwo Infrastruktury pozwala na wykorzystanie od trzech do pięciu liter, pod warunkiem że nie będą to treści obraźliwe czy wulgarne. Za taką indywidualizację trzeba zapłacić więcej niż za zwykłe tablice.

Samochód osobowy: ok. 1000 zł

Motocykl: ok. 500 zł

Do tego dochodzą standardowe opłaty urzędowe, m.in. za dowód rejestracyjny oraz nalepki legalizacyjne, więc całość zamyka się w kwocie około 1080 zł.

Czas oczekiwania wynosi średnio trzy tygodnie, choć sam wniosek rozpatrywany jest zazwyczaj w kilka dni. Do momentu odebrania tablic zabiegający o nie kierowca może korzystać z numerów tymczasowych.

Rekordy świata: tablice za miliony

Jak wspomniano, w Polsce zakup indywidualnej rejestracji to wydatek rzędu około tysiąca złotych, jednak w innych częściach świata ceny potrafią osiągać poziom, który trudno sobie wyobrazić.

Według danych TopReg prawdziwym rekordzistą pozostaje tablica "1" z Abu Zabi, sprzedana na aukcji w 2008 roku za 52 mln AED, czyli ponad 7,2 mln funtów.

Wysokie kwoty uzyskały także:

"AA 9" - Dubaj, 2021: 38 mln AED (~7,5 mln GBP)

"D 5" - Dubaj, 2016: 33 mln AED (~6,6 mln GBP)

"O 9" - Dubaj, 2015: 24,5 mln AED (~4,4 mln GBP)

W wielu krajach tablice rejestracyjne stają się więc nie tylko elementem identyfikacji pojazdu, ale również symbolem statusu i kolekcjonerskim rarytasem.

red. / polsatnews.pl