Zgodnie z opublikowanym w czwartek projektem odpowiedniego rozporządzenia, opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego albo jego wtórnika ma wzrosnąć z 54 do 62,5 zł, wydanie pozwolenia czasowego ma zdrożeć z 13,5 do 16 zł, a wtórnik pozwolenia czasowego - z 18,5 do 21,5 zł.

Opłata za tablice rejestracyjne samochodowe albo za ich wtórnik ma wzrosnąć z 80 do 92,5 zł, za tablicę motocyklową lub jej wtórnik z 40 do 46,5 zł, a za tablicę motorowerową albo jej wtórnik - z 30 do 35 zł.

Natomiast opłata za tablice rejestracyjne indywidualne ma wzrosnąć z 1 do 3 tys. zł.

Wzrosną opłaty za dowody i rejestracje. Plany Ministerstwa Infrastruktury

Opłaty za tablice dla samochodów zabytkowych lub ich wtórniki oraz zmniejszone tablice zabytkowe mają wzrosnąć ze 100 zł do 115,5 zł. Zabytkowa tablica dla motocykla ma zdrożeć z 50 do 58 zł, a motorowerowa z 40 do 46,5 zł.

Komplet nalepek legalizacyjnych na tablice albo ich wtórnik ma zdrożeć z 12,5 do 14,5 zł. W identyczny sposób mają wzrosnąć opłaty dla analogicznych tablic tymczasowych.

Nie zmieni się sposób wyliczenia opłaty za wydanie jednej tablicy rejestracyjnej zwykłej, indywidualnej lub zabytkowej - dalej będzie to połowa opłaty za wydanie analogicznych tablic. Natomiast wydanie wtórnika jednej tablicy zwyczajnej, zabytkowej oraz indywidualnej będzie wymagało identycznej opłaty, jak za wydanie tablic.

Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po opublikowaniu.

