Choć na rynku dostępne są liczne specjalistyczne preparaty do pielęgnacji mebli, wiele osób szuka rozwiązań tanich, bezpiecznych i łatwych w przygotowaniu. Jednym z nich jest roztwór wody z gliceryną - substancją od lat wykorzystywaną w kosmetyce i przemyśle ze względu na jej higroskopijne oraz ochronne właściwości. Popularność tej metody wynika przede wszystkim z zauważalnych efektów w codziennym sprzątaniu.

W jaki sposób gliceryna działa na czyszczone powierzchnie?

Gliceryna jest silnie higroskopijna. Wiąże wodę i tworzy lepką, cienką warstwę na powierzchniach, na które zostanie zaaplikowana.

"W stężeniach poniżej 25 proc. działa nawilżająco i natłuszczająco, natomiast w wyższych sprawdza się jako substancja odkażająca i osuszająca" - tłumaczy właściwości glicerolu portal receptura.pl.

Po rozcieńczeniu i przetarciu mebli powstaje dzięki tej substancji delikatny film, który częściowo wygładza mikroskopijną chropowatość blatów i frontów, a także może zmniejszyć elektrostatyczne "przyciąganie" drobin kurzu. To tłumaczy obserwowany efekt. Drobinki osiadają wolniej lub łatwiej się je ściąga przy pomocy ściereczki.

Jak przygotować roztwór do czyszczenia powierzchni?

Aby do czyszczenia powierzchni przygotować specjalny preparat zawierający glicerynę. W tym celu wystarczy połączyć:

szklankę wody

ćwierć szklanki octu

łyżkę gliceryny

dla uzyskania ładnego zapachu: 8-12 kropelek olejku eterycznego

Tak przygotowany płyn wystarczy wlać do butelki z atomizerem i stosować regularnie przy pracach porządkowych. Najlepiej do czyszczenia wykorzystać ściereczkę z mikrofibry.

Jeśli zabraknie czasu, aby przygotowywać środki czyszczące na zapas, można też wykonać inny, prosty roztwór, poprzez połączenie od kilku do kilkunastu kropli gliceryny z połową litra wody. Taki preparat sprawdzi się zwłaszcza w przypadku przecierania powierzchni na wysoki połysk, ponieważ gliceryna zapobiega powstawaniu smug. Jest jedno "ale". Jeśli wykonany zostanie roztwór o zbyt wysokim stężeniu, wówczas po przetarciu mebli pozostanie na nich lepka powierzchnia i smugi. Nie zawsze więc więcej znaczy korzystniej.

