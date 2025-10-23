Turystyczny hit ostatnich miesięcy. Polacy chętnie latają tam też jesienią 

Ciekawostki

Miniony sezon wakacyjny przyniósł prawdziwy boom na podróże do Tunezji. Polacy jeszcze chętniej wybierali ten kierunek niż rok wcześniej, a popularność takich miejsc jak Dżerba wyraźnie wzrosła. 

Turystyczny hit ostatnich miesięcy. Polacy chętnie latają tam też jesienią 
Pixabay
Tunezja przyciąga turystów z Polski, oferując bogactwo historii i kultury
Zobacz więcej

Według danych tunezyjskich władz, do października 2025 r. kraj odwiedziło już 320 tys. turystów z Polski, o ponad połowę więcej niż w roku ubiegłym. Szczególnie chętnie wybierano Dżerbę, która dzięki dogodnym połączeniom lotniczym i szerokiej bazie hotelowej. 

Dżerba podbiła serca Polaków 

Jak wynika z informacji Helmiego Hassine’a, szefa Narodowego Biura Turystyki Tunezji, Polacy stanowili drugą najliczniejszą grupę zagranicznych gości, zaraz po Francuzach. Dżerba przez całe lato cieszyła się powodzeniem, dzięki dobrze ocenianym hotelom i kurortom, wysokiemu standardowi usług, przyjaznej atmosferze oraz poczuciu bezpieczeństwa.

 

W internecie podróżni często podkreślali również: 
● komfortowe warunki na plażach 
● dobrą infrastrukturę 
● łatwość komunikacji 


Tunezja przyciągała jednak nie tylko możliwością wypoczynku nad ciepłym morzem. W okolicach Tunisu czekały ruiny starożytnej Kartaginy, a monumentalny amfiteatr w Al-Dżamm (znany z filmów takich jak "Gladiator") przypominał o bogatej historii regionu. Wielu turystów zdecydowało się na wycieczkę na Saharę lub wizytę w berberyjskich wioskach. Medyny Tunisu i Susy zachwycały orientalnym klimatem, licznymi meczetami i kolorowymi bazarami.

Tunezja dla fanów kina i kuchni 

Południe kraju przyciągało fanów popkultury. Właśnie tu, w okolicach Matmaty i Ksar Hadada, powstały sceny do "Gwiezdnych wojen". Krajobrazy Sahary można było zobaczyć również w takich produkcjach jak "Indiana Jones", "Angielski pacjent" czy "Żywot Briana". Kuchnia Tunezji przypadła do gustu także miłośnikom orientalnych smaków.

 

ZOBACZ: 1500 euro za dzień na plaży. Ceny w tym kraju przyprawiają o zawrót głowy

 

Ostra pasta harissa znalazła się na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO, a lokalny kuskus, brik czy sałatka mechouia pojawiały się na stołach w hotelach i restauracjach. Tunis zdobywał rozgłos jako miejsce street foodu - turyści chętnie sięgali po fricassé, lablabi czy tradycyjne mlewi.

W sezonie jesienno-zimowym wciąż wakacyjny klimat 

Dla tych, którzy nie zdążyli wybrać się do Tunezji latem, wciąż pozostaje kusząca perspektywa ciepłego urlopu poza sezonem. Obecnie, podczas gdy w Polsce coraz częściej pada deszcz i temperatura spada, na Dżerbie można liczyć na nawet 31 stopni Celsjusza! Jeśli ktoś chce się wybrać do Tunezji, to może liczyć na wyloty z Warszawy, Katowic, Gdańska czy Poznania. Na miejscu bez problemu można płacić kartą lub wymienić złotówki na dinary, a w hotelach i kurortach coraz częściej słychać było język polski. Przed podróżą warto jednak pamiętać, że niezbędny jest ważny paszport.

 

ZOBACZ: Pikachu, Naiki czy Torino. Japonia walczy z imionami

 

A co, jeśli nie Tunezja? Polacy równie chętnie wybierają Egipt. W Hurghadzie, Sharm el Sheikh czy Marsa Alam słoneczna pogoda i temperatury w okolicach 28-32 stopni to norma nawet w listopadzie. Wśród innych propozycji, które pozwalają uciec od jesiennej słoty, wyłania się… Cypr. Tam również można liczyć na przyjemne temperatury, łatwy dojazd i szeroką ofertę wypoczynkową. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CIEKAWOSTKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 