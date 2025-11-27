"Kevin sam w domu" to niekwestionowany największy świąteczny przebój filmowy. Obraz zadebiutował w kinach w listopadzie 1990 r. i od razu podbił serca widzów na całym świecie.

W polskich kinach pojawił się niecałe dwa lata później, a do ogólnodostępnej telewizji w naszym kraju trafił dzięki Polsatowi - stacja wyemitowała go po raz pierwszy 25 grudnia 1996 r.

"Kevin sam w domu" w Polsacie. Kiedy oglądać w święta?

Od prawie 30 lat, niemal rok w rok polscy widzowie cieszą się zabawnymi perypetiami głównego bohatera, który bez większych problemów rozprawia się z dwoma ciapowatymi złodziejaszkami, którzy wykorzystują nieobecność jego najbliższych, by spróbować ograbić jego dom.

"Kevin sam w domu" to jednak nie tylko bawiąca do łez komedia dla całej rodziny. To również niezwykle ciepła historia o bezwarunkowej miłości, pojednaniu i świątecznej magii, która potrafi leczyć rany.

Również w tym roku widzowie Polsatu będą mieli okazję na nowo przeżyć świąteczną przygodę Kevina McAllistera. "Kevin sam w domu" wyemitowany zostanie w Wigilię 24 grudnia o 20:00.

"Kevin sam w domu" w Wigilię w Polsacie. Przebój filmowy, który bawi i rozpala serca

Reżyserem "Kevina samego w domu" jest Chris Columbus, twórca m.in. "Pani Doubtfire" i dwóch pierwszych ekranizacji serii o Harrym Potterze. To właśnie on zdecydował się na wprowadzenie do scenariusza wątku Marleya - sąsiada głównego bohatera, który budzi w nim paniczny strach - oraz jego trudnej relacji z córką.

Ikoniczną muzykę do filmu skomponował legendarny kompozytor John Williams, odpowiedzialny za ścieżki dźwiękowe m.in. do takich przebojów jak "Gwiezdne wojny", "Poszukiwacze zaginionej arki", czy "Park jurajski".

Do głównej roli zatrudniono nieznanego wówczas szerokiej publiczności chłopca - Macaulaya Culkina, który znakomicie odnalazł się w roli rezolutnego i sprytnego "pogromcy" złodziei. - Widziałem ze dwie setki dzieciaków. Potem przyszedł Macaulay i stało się jasne, że to jego szukamy - wspominał po latach reżyser.

"Kevin sam w domu" doczekał się pięciu sequeli, jednak to pierwowzór oraz nakręcony dwa lata po nim "Kevin sam w Nowym Jorku" zdołały osiągnąć największą popularność wśród widzów, ciesząc kolejne pokolenia i zapewniając rozrywkę na najwyższym poziomie w czasie świąt Bożego Narodzenia.

ps / mjo / polsatnews.pl