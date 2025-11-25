82-letnia Graziella Dall'Oglio zmarła przed trzema laty, najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych. Jej zgon nigdy nie został zgłoszony w urzędzie. Zamiast wyprawić pogrzeb, syn denatki postanowił ukryć jej zwłoki w śpiworze i przechowywać je w pralni swojego domu rodzinnego w lombardzkim Borgo Virgilio.

Nie wiadomo, czy już wtedy mężczyzna wpadł na pomysł "wcielenia się" w jej postać. Włoska gazeta "Corriere della Sera" informuje, że chcąc pobierać jej emeryturę i korzyści z jej trzech nieruchomości, postanowił skraść jej tożsamość.

56-latek przebierał się za swoją zmarłą matkę. Wpadł po trzech latach

56-latek miał zadbać o każdy szczegół wyglądu swojej matki. Zakładał na siebie jej ubrania i stosował makijaż zgodny z tym, którego za życia używała jego matka. Udało mu się nawet wyrobić jej nowy dokument tożsamości.

Dzięki emeryturze i nieruchomościom, osiągał korzyści rzędu 61 tys. dolarów rocznie. Podwójne życie udawało mu się prowadzić przez trzy lata. Kres nastąpił w momencie, gdy został rozpoznany przez rządowego urzędnika, który zwietrzył podstęp, dostrzegając męskie rysy i grubą szyję interesanta.

ZOBACZ: Kanclerz Niemiec traci poparcie. AfD umacnia pozycję lidera

Po zawiadomieniu służb, dokonano przeszukania posiadłości, w której mieszkał 56-latek, gdzie natrafiono na zmumifikowane ciało jego matki. Według wstępnych ustaleń, nie ma podejrzeń, by do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

Sprawa "Pani Doubtfire". Mężczyzna odpowie za podszywanie się pod matkę

W sprawie mężczyzny prowadzone jest śledztwo. Podejrzewa się go o nielegalne ukrywanie ciała matki oraz oszustwa dotyczące wyłudzania zasiłków socjalnych. Burmistrz Borgo Virgilio określił historię mężczyzny "bardzo dziwną" i "bardzo smutną".

ZOBACZ: "Umierające miasto" we Włoszech. Dotrzesz tam tylko pieszo

Działania, jakich dokonał Włoch celem kradzieży tożsamości swojego rodzica, określona została przez lokalne władze mianem "transformacji w stylu Pani Doubtfire". To nawiązanie do popularnego filmu z 1993 r., w którym grany przez Robina Williamsa rozwiedziony mężczyzna przebierał się za opiekunkę swoich dzieci, by móc spędzać z nimi więcej czasu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni