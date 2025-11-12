Ten zapomniany owoc to samo zdrowie. Ma niezwykłe właściwości

Choć w Polsce ich widok to dziś rzadkość, na świecie wciąż zbiera się ponad 20 tys. ton tych owoców rocznie. Słyną nie tylko z wyjątkowego smaku, ale i z bogactwa składników wspierających zdrowie.

Skąd pochodzą mirabelki i jak je rozpoznać?

Pochodząca z Azji mirabelka trafiła do Europy w XIII wieku. Według przekazów sprowadził ją francuski hrabia René-le-Bon, który rozpowszechnił jej uprawę w Lotaryngii. To właśnie tam żółta śliwka zyskała status regionalnego symbolu.

W Polsce mirabelki rosły dziko; przy drogach, domach i na skraju lasów. Należą do rodziny różowatych, są podgatunkiem śliwy domowej i najczęściej przybierają formę niskiego drzewka lub krzewu z drobnymi liśćmi i białymi kwiatami kwitnącymi w kwietniu.

Choć często mylone ze śliwą wiśniową, różnią się smakiem, zapachem i strukturą owoców. Ich kwiaty przyciągają pszczoły, mimo że nie należą do szczególnie miododajnych.

W Polsce można spotkać dwie główne odmiany:

mirabelkę flotową - pochodzącą z Austrii, o żółtych, lekko kwaskowych owocach z białym nalotem

- pochodzącą z Austrii, o żółtych, lekko kwaskowych owocach z białym nalotem mirabelkę z Nancy - pochodzącą z Francji, o złocistych owocach z delikatnym rumieńcem

Dlaczego warto jeść mirabelki? Właściwości potwierdzone badaniami

Jak wykazał przegląd badań "A systematic review on the health effects of plums" z 2016 roku, mirabelki, podobnie jak inne odmiany śliw, mają szereg korzystnych właściwości prozdrowotnych. Ich regularne spożywanie może:

wspierać odchudzanie i trawienie

poprawiać krążenie krwi

chronić przed miażdżycą i chorobami serca

zmniejszać reakcje alergiczne na pyłki

neutralizować wolne rodniki, dzięki czemu spowalniają starzenie i ograniczają ryzyko nowotworów

łagodzić stany zapalne i wspierać odporność

Małe owoce, duża moc. Wartości odżywcze mirabelek

Według danych USDA National Nutrient Database for Standard Reference, w 100 g mirabelek znajduje się około 60 kcal, a także:

białko - 0,7 g

błonnik - 2,4 g

tłuszcz - 0,2 g

węglowodany - 13 g

To niewielkie owoce o dużej wartości odżywczej. Dostarczają cennych minerałów (potasu, magnezu, fosforu, wapnia, żelaza, miedzi) oraz witamin A, C, E i z grupy B, które wspierają odporność, układ nerwowy i pracę serca.

Zawarty w nich beta-karoten działa jak naturalny przeciwutleniacz. Ze względu na obecność sorbitolu i pektyn, mirabelki mają również działanie przeczyszczające, dlatego warto je spożywać w umiarkowanych ilościach.

Co można zrobić z mirabelek?

Te złociste owoce doskonale sprawdzają się w kuchni. Nadają się do dżemów, kompotów, powideł i konfitur, ale też do przygotowania domowych nalewek, syropów i marynat. Dzięki słodko-kwaśnemu smakowi pasują również do mięs, deserów i ciast.

Mirabelka, choć skromna i zapomniana, wciąż pozostaje jednym z najbardziej wartościowych owoców, jakie oferuje polska przyroda.

