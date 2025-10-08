Polskie superfoods na wyciągnięcie ręki. Mają niesamowite właściwości

To produkty dobrze znane i dostępne w kuchni, dziś wracające do łask w nowym wydaniu. Są naturalne, tanie i jednocześnie łatwo dostępne, a przy tym mogą realnie wspierać zdrowie i odporność. Warto więc przyjrzeć się im bliżej i sprawdzić, które z nich zasługują na miano prawdziwych superfoods.

Kasza jaglana. Naturalna bomba witaminowa

Kasza jaglana, czyli nasiona prosa, to skarbnica łatwo przyswajalnego białka, witamin z grupy B (B1, B2, B3, B6), żelaza, miedzi oraz krzemionki dla skóry, włosów i paznokci. Jest bezglutenowa, co czyni ją idealna dla alergików oraz osób z dolegliwościami układu pokarmowego. Wspiera detoksykację, wzmacnia błony śluzowe i łagodzi stany zapalne dróg oddechowych, działa rozgrzewająco i zwiększa ogólną odporność.

Ma też właściwości alkalizujące, czyli pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. To ekonomiczny i jednocześnie wszechstronny składnik, który pasuje do dań wytrawnych, zup, gulaszy, a także do deserów, np. pieczonej "jaglanki" z owocami.

Siemię lniane. Polski odpowiednik nasion chia

Nasiona lnu to źródło cennych kwasów omega-3, błonnika i lignanów, które regulują poziom cholesterolu i wspierają serce. Dzięki zawartości śluzów roślinnych działają osłonowo na żołądek i jelita, a to sprawia, że są polecane osobom z problemami gastrycznymi. Stosowane były przez samego Hipokratesa w przypadku dolegliwości trawiennych i oddechowych, co dziś potwierdzają liczne badania.

Regularne spożywanie zmielonego siemienia (ok. 30 g dziennie) może wspierać równowagę hormonalną, szczególnie u kobiet w okresie menopauzy. Dodatkowo, dzięki wysokiej zawartości błonnika, siemię daje uczucie sytości, wspiera kontrolę wagi i pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi.

To tani, lokalny superfood, który można dodawać do jogurtu, koktajli, pieczywa czy domowych past.

Sok z czarnego bzu, czyli antyoksydacyjny eliksir

Owoce czarnego bzu od wieków znane są w medycynie ludowej jako środek przeciwgorączkowy i napotny. Zawierają witaminę C, antocyjany i flawonoidy, które neutralizują wolne rodniki i wspierają naturalne mechanizmy obronne organizmu.

Regularne spożywanie przetworów z bzu może skracać czas infekcji dróg oddechowych i łagodzić objawy przeziębień. Sok z bzu można pić samodzielnie, ale równie dobrze sprawdza się jako dodatek do herbaty, syropów czy deserów. Ważne jest jednak, aby spożywać go wyłącznie po obróbce cieplnej, ponieważ surowe owoce zawierają sambunigrynę, substancję mogą wywołać zatrucia.

