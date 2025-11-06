Najbardziej opłacalne kierunki studiów. Dają świetne perspektywy
Dla wielu ludzi wybór studiów to decyzja o przyszłości - i o tym, jak szybko po uzyskaniu dyplomu uda się znaleźć dobrze płatną pracę. Choć część osób kieruje się pasją, większość zwraca uwagę na finansowe perspektywy. Statystyki pokazują, które kierunki faktycznie otwierają drzwi do stabilnej kariery i wysokich zarobków.
Z danych systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), można dowiedzieć się, jakie są średnie zarobki i tempo zatrudnienia absolwentów po wybranych kierunkach studiów.
Informatyka i zarządzanie na szczycie rankingów
Od lat niezmiennie wysoko plasują się kierunki techniczne. Informatyka i informatyka stosowana na Politechnice Warszawskiej to pewna inwestycja w przyszłość. Średnie wynagrodzenie absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia wynosi odpowiednio prawie 17 tys. zł i ok. 15 tys. zł brutto.
ZOBACZ: Nasze myśli mogą ochronić mózg przed demencją. Najnowsze badania z USA
Nieco niższe, ale równie imponujące zarobki odnotowują inżynierowie zarządzania i produkcji z Politechniki Gdańskiej oraz specjaliści od cyberbezpieczeństwa na PW i zarządzania i przywództwa na SWPS w Warszawie. W ich przypadku mediana przekracza 10 tys. zł brutto.
EMBA z rekordowym wynikiem. Ponad 20 tys. zł miesięcznie
Bezkonkurencyjny w rankingu jest jednak Executive Master of Business Administration (EMBA) na Uniwersytecie Wrocławskim. Mediana zarobków absolwentów tego programu sięga 22 tys. zł brutto miesięcznie, co czyni go jednym z najlepiej opłacanych kierunków podyplomowych w kraju.
ZOBACZ: Polacy wskazali w badaniu wymarzony zawód dla ich dzieci
Tak wysokie wynagrodzenia wynikają nie tylko z prestiżu, lecz także z faktu, że po EMBA absolwenci trafiają na stanowiska menedżerskie i kierownicze.
Zaskoczenie wśród kierunków: górnictwo, geologia a nawet pielęgniarstwo
Wysokie zarobki notują również osoby kończące górnictwo i geologię na Politechnice Śląskiej (I stopnia, zaocznie) i Politechnice Wrocławskiej (II stopnia, niestacjonarnie). Pensje w tej grupie sięgają ponad 14 tys. zł brutto.
ZOBACZ: Czy zbliża się blackout? Eksperci wskazują, ile gotówki trzeba mieć, by przetrwać
Na podobnym poziomie zarabiają pielęgniarki i pielęgniarze po Warszawskiej Uczelni Medycznej oraz informatycy z Akademii WIT, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Większość z tych kierunków realizowana jest w trybie niestacjonarnym.
Artyści i humaniści też nie są na straconej pozycji
Choć zwykle mówi się, że studia humanistyczne nie gwarantują wysokich zarobków, dane ELA pokazują coś innego. Filolodzy, w tym germaniści i japoniści, zarabiają średnio 7,5–8,5 tys. zł brutto, a absolwenci akademii sztuk pięknych również mogą liczyć na przyzwoite pensje.
Wśród artystycznych zawodów najlepiej wypadają:
- graficy po ASP w Gdańsku
- malarze po Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
- oraz absolwenci edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, których zarobki przekraczają 7 tys. zł brutto.
Psychologia, pielęgniarstwo i finanse. Szybka droga do zatrudnienia
Statystyki ELA pozwalają też sprawdzić, jak długo absolwenci szukają pracy po uzyskaniu dyplomu. Najkrócej na zatrudnienie czekają osoby kończące psychologię, pielęgniarstwo, informatykę oraz finanse i rachunkowość.
ZOBACZ: Nawet 50 złotych na godzinę. Młodzi ruszyli do pracy na wakacje
Równie dobrze wypadają absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego i uczelni muzycznych. Wielu z nich znajduje pracę niemal natychmiast po ukończeniu studiów.
Jakie są najchętniej wybierane kierunki?
Choć informatyka i studia medyczne dominują w rankingach dochodów, pod względem popularności wśród maturzystów wciąż prowadzi psychologia. W ubiegłorocznej rekrutacji zarejestrowano na nią prawie 40 tys. zgłoszeń. Na podium znalazły się także informatyka oraz kierunki lekarskie.
ZOBACZ: Dopłaty do wakacji, nawet 3000 zł do odebrania. Choć nie dla każdego
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też prawo, ekonomia, pielęgniarstwo i budownictwo. Jednak jak pokazują dane ELA, to nie zawsze popularność kierunku, a jego praktyczne zastosowanie decyduje o sukcesie zawodowym.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej