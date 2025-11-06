Najbardziej opłacalne kierunki studiów. Dają świetne perspektywy

Z danych systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), można dowiedzieć się, jakie są średnie zarobki i tempo zatrudnienia absolwentów po wybranych kierunkach studiów.

Informatyka i zarządzanie na szczycie rankingów

Od lat niezmiennie wysoko plasują się kierunki techniczne. Informatyka i informatyka stosowana na Politechnice Warszawskiej to pewna inwestycja w przyszłość. Średnie wynagrodzenie absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia wynosi odpowiednio prawie 17 tys. zł i ok. 15 tys. zł brutto.

Nieco niższe, ale równie imponujące zarobki odnotowują inżynierowie zarządzania i produkcji z Politechniki Gdańskiej oraz specjaliści od cyberbezpieczeństwa na PW i zarządzania i przywództwa na SWPS w Warszawie. W ich przypadku mediana przekracza 10 tys. zł brutto.

EMBA z rekordowym wynikiem. Ponad 20 tys. zł miesięcznie

Bezkonkurencyjny w rankingu jest jednak Executive Master of Business Administration (EMBA) na Uniwersytecie Wrocławskim. Mediana zarobków absolwentów tego programu sięga 22 tys. zł brutto miesięcznie, co czyni go jednym z najlepiej opłacanych kierunków podyplomowych w kraju.

Tak wysokie wynagrodzenia wynikają nie tylko z prestiżu, lecz także z faktu, że po EMBA absolwenci trafiają na stanowiska menedżerskie i kierownicze.

Zaskoczenie wśród kierunków: górnictwo, geologia a nawet pielęgniarstwo

Wysokie zarobki notują również osoby kończące górnictwo i geologię na Politechnice Śląskiej (I stopnia, zaocznie) i Politechnice Wrocławskiej (II stopnia, niestacjonarnie). Pensje w tej grupie sięgają ponad 14 tys. zł brutto.

Na podobnym poziomie zarabiają pielęgniarki i pielęgniarze po Warszawskiej Uczelni Medycznej oraz informatycy z Akademii WIT, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Większość z tych kierunków realizowana jest w trybie niestacjonarnym.

Artyści i humaniści też nie są na straconej pozycji

Choć zwykle mówi się, że studia humanistyczne nie gwarantują wysokich zarobków, dane ELA pokazują coś innego. Filolodzy, w tym germaniści i japoniści, zarabiają średnio 7,5–8,5 tys. zł brutto, a absolwenci akademii sztuk pięknych również mogą liczyć na przyzwoite pensje.

Wśród artystycznych zawodów najlepiej wypadają:

graficy po ASP w Gdańsku

malarze po Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

oraz absolwenci edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, których zarobki przekraczają 7 tys. zł brutto.

Psychologia, pielęgniarstwo i finanse. Szybka droga do zatrudnienia

Statystyki ELA pozwalają też sprawdzić, jak długo absolwenci szukają pracy po uzyskaniu dyplomu. Najkrócej na zatrudnienie czekają osoby kończące psychologię, pielęgniarstwo, informatykę oraz finanse i rachunkowość.

Równie dobrze wypadają absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego i uczelni muzycznych. Wielu z nich znajduje pracę niemal natychmiast po ukończeniu studiów.

Jakie są najchętniej wybierane kierunki?

Choć informatyka i studia medyczne dominują w rankingach dochodów, pod względem popularności wśród maturzystów wciąż prowadzi psychologia. W ubiegłorocznej rekrutacji zarejestrowano na nią prawie 40 tys. zgłoszeń. Na podium znalazły się także informatyka oraz kierunki lekarskie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też prawo, ekonomia, pielęgniarstwo i budownictwo. Jednak jak pokazują dane ELA, to nie zawsze popularność kierunku, a jego praktyczne zastosowanie decyduje o sukcesie zawodowym.

red. / polsatnews.pl