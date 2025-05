Choć sezon urlopowy dopiero się zaczyna, niektórzy pracownicy już teraz mogą liczyć na konkretne i całkiem spore wsparcie finansowe. Nawet 3000 zł dopłaty do wakacji. Wielu nie ma pojęcia, że ma do tego prawo.

Dofinansowanie do wypoczynku wciąż dla wielu osób brzmi jak przywilej z dawnych lat. Tymczasem to świadczenie nadal funkcjonuje w setkach zakładów pracy i wynika wprost z przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Pracodawca może przyznać pracownikowi świadczenie, uwzględniając jego sytuację materialną i życiową. Dopłata może objąć nie tylko urlop samego pracownika, ale również wypoczynek dzieci czy członków rodziny.

Choć nie każdy pracodawca ma obowiązek tworzenia funduszu, wiele firm, zwłaszcza publicznych i dużych, wciąż go prowadzi. A to oznacza, że znaczna liczba Polaków może ubiegać się o nawet kilka tysięcy złotych.

Dla kogo są te pieniądze?

Z dopłaty mogą skorzystać przede wszystkim osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w zakładach, które utworzyły ZFŚS. Co ważne, świadczenia nie są ograniczone wyłącznie do czynnych pracowników - mogą z nich skorzystać również emeryci i renciści, którzy kiedyś byli zatrudnieni w danym miejscu.

Pracodawca, przyznając dofinansowanie, ocenia sytuację dochodową i rodzinną wnioskującego. Najczęściej brany pod uwagę jest dochód na osobę w gospodarstwie domowym, ale także np. liczba dzieci czy miejsce zamieszkania (np. dopłaty wyższe dla mieszkańców mniejszych miejscowości).

Ile można dostać? Nawet 3000 zł, ale wszystko zależy od zakładu

Kwoty dopłat są bardzo zróżnicowane i zależą od konkretnego zakładu pracy oraz jego regulaminu. W niektórych instytucjach publicznych i dużych firmach dopłaty sięgają nawet 3000 zł brutto, zwłaszcza dla osób o najniższych dochodach.

Komu przysługują dodatkowe pieniądze? Rodzice z dziećmi mogą liczyć na gotówkę!

Często stosowaną praktyką jest podział dopłat na progi dochodowe, im niższe dochody, tym większe wsparcie. W niektórych przypadkach pracodawcy stosują też kryteria dodatkowe, takie jak liczba dzieci na utrzymaniu, niepełnosprawność członków rodziny czy samotne wychowywanie dziecka.

Co trzeba zrobić, by dostać pieniądze? Wystarczy jeden wniosek

Aby otrzymać dopłatę do wypoczynku, trzeba złożyć wniosek w dziale kadr lub dziale HR swojego zakładu pracy. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od firmy, ale najczęściej potrzebne są:

oświadczenie o dochodach rodziny,

dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub status emeryta,

dane dotyczące planowanego wypoczynku (np. termin urlopu).

Warto pamiętać, że zakłady wyznaczają konkretne terminy składania wniosków - zwykle do końca czerwca lub wcześniej.

Dopłata także na dzieci. Nawet do 1500 zł

Dofinansowanie z ZFŚS nie kończy się na dorosłych. Pracownicy mogą również wnioskować o tzw. dofinansowanie wypoczynku letniego dziecka. Jest to dopłata do kolonii, obozów czy półkolonii. Warunek: musi to być forma zorganizowanego wypoczynku.

red. / Polsatnews.pl