Na początku warto podkreślić jedno: pomidor to zazwyczaj sprzymierzeniec zdrowia. Jest niskokaloryczny, dostarcza sporo potasu, witaminy C i likopenu. Do tego wszystkiego jest bardzo uniwersalny w codziennej kuchni. Stanowi jednak wyzwanie dla niektórych organizmów. Czasem winna jest jego kwasowość, innym razem działanie skórki lub pestek.

Pomidory mogą zaszkodzić. Zwłaszcza przy tych chorobach

Kiedy należy ograniczyć pomidory? Powinny zrobić to osoby cierpiące na refluks i zgagę. W przeciwnym razie istnieje ryzyko nasilenia objawów tych dolegliwości i podrażniania przełyku. Działają tak zarówno surowe, jak i przetworzone warzywa, dlatego niezalecane są sosy czy ketchup.

Należy też mieć się na baczności, mając choroby nerek. Przy nadmiernej konsumpcji może dojść wówczas do zjawiska hiperkaliemii, czyli nadmiaru potasu we krwi. Amerykańska Narodowa Fundacja Nefrologiczna podaje, że w przypadku hemodializy albo przewlekłej choroby nerek (PChN) należy przeanalizować z lekarzem lub dietetykiem, jaka powinna być zalecana dla pacjenta dawka.

Pomidory mogą również doprowadzić do częstszych napadów dny moczanowej. Badania na ponad 2000 pacjentach powiązały nasilenie symptomów u osób, które spożywają tę roślinę i mają wysoki poziom kwasu moczowego - ogłosił zespół naukowców z kilku nowozelandzkich uczelni na łamach "BMC Musculoskeletal Disorders".

Szkodliwe może okazać się także jedzenie w postaci surowej, jeśli cierpi się na przewlekłe schorzenia jelitowe, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna. Wówczas to kłopotliwe okazują się skórki i pestki, mogące podrażniać jelita i nasilać symptomy. Lepszym wyborem jest przecier lub zupa krem.

Rany w jamie ustnej. Pomidory pogłębiają problem

Kwaśne produkty są problematyczne w sytuacji nawracających aft. Pogłębiają ból i spowalniają gojenie owrzodzeń w jamie ustnej. Dlatego rekomenduje się odstawienie pomidora do czasu pełnego zaleczenia rany. Podobne zalecenie bywa też konsekwencją pojawiania się trądziku różowatego albo częstego występowania migren (zwłaszcza u osób nietolerujących histaminy).

Warzywo to, rzecz jasna, szkodzi też tym, którzy są na nie uczuleni. Ważna jest więc obserwacja organizmu po jego spożyciu pod kątem m.in. zmian skórnych i kłopotów żołądkowych. Mając wątpliwości, trzeba konsultować wybory żywieniowe ze specjalistą.

Czym zastąpić pomidory w diecie? Sprawdzone i zdrowe alternatywy

Jeśli lekarz lub dietetyk da czerwone światło na pomidory, warto poszukać alternatywnych rozwiązań. W przypadku sałatek równie dobrze (i równie zdrowo) można postawić na ogórka, cukinię (np. grillowaną) czy upieczonego lub gotowanego buraka. Kwaskowaty smak zapewni też odrobina soku z cytryny lub limonki. Jeśli chodzi o zupy, dobrą bazą, gwarantującą kolor i gęstość, okaże się dynia, a także marchew albo batat.

red. / polsatnews.pl